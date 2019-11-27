В ДНР заявили о попытках радикалов дестабилизировать ситуацию

ДОНЕЦК, 27 ноя - РИА Новости. Украинские радикалы пытаются дестабилизировать ситуацию в районе разведения сил у села Петровское в Донбассе, заявил в среду журналистам официальный представитель Народной милиции самопровозглашенной Донецкой народной республики.

"Противник не оставляет попыток дестабилизировать обстановку в районе разведения сил и средств на участке №3 "Богдановка - Петровское". Кроме регулярных обстрелов с украинской стороны, в том числе с применением тяжелого вооружения, командование вооруженных формирований Украины продолжает активно использовать подразделения РЭБ (радиоэлектронной борьбы) для подавления сигналов управления беспилотниками миссии ОБСЕ", - сказал представитель ведомства.