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РИА Новости

В ДНР заявили о попытках радикалов дестабилизировать ситуацию

14:57 27.11.2019
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© РИА Новости / Геннадий Дубовой / Перейти в фотобанкБоец народной милиции ДНР в Донецкой области
Боец народной милиции ДНР в Донецкой области
© РИА Новости / Геннадий Дубовой
Перейти в фотобанк
Боец народной милиции ДНР в Донецкой области. Архивное фото
ДОНЕЦК, 27 ноя - РИА Новости. Украинские радикалы пытаются дестабилизировать ситуацию в районе разведения сил у села Петровское в Донбассе, заявил в среду журналистам официальный представитель Народной милиции самопровозглашенной Донецкой народной республики.
"Противник не оставляет попыток дестабилизировать обстановку в районе разведения сил и средств на участке №3 "Богдановка - Петровское". Кроме регулярных обстрелов с украинской стороны, в том числе с применением тяжелого вооружения, командование вооруженных формирований Украины продолжает активно использовать подразделения РЭБ (радиоэлектронной борьбы) для подавления сигналов управления беспилотниками миссии ОБСЕ", - сказал представитель ведомства.
Он отметил, что обстановку дестабилизируют радикальные формирования.
Отвод сил в районе поселка Петровское начался 9 ноября. С 13 ноября ополченцы и украинские силовики приступили к разминированию.
Украинские военные
Вчера, 12:10
ДНР обвинила силовиков в обстреле района ремонтных работ в Донбассе
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Ситуация в ДНР и ЛНРОБСЕДонецкая Народная РеспубликаВ мире
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