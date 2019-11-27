Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Департамент инвестиционной и промышленной политики города Москвы
Департамент инвестиционной и промышленной политики города Москвы
2019-11-27T14:58+0300
https://ria.ru/20191127/1561666327.html
https://cdn21.img.ria.ru/images/156166/62/1561666248_0:0:3068:1727_1036x0_80_0_0_31f2f035a6bc6596ff6f00dcea29d2b2.jpg
РИА Новости

Более семи тысяч человек станут участниками проекта "Открой #Моспром"

14:58 27.11.2019
38
© Фото : Департамент инвестиционной и промышленной политики МосквыБолее 7 тыс человек станут участниками проекта "Открой #Моспром"-2019
Более 7 тыс человек станут участниками проекта Открой #Моспром-2019
© Фото : Департамент инвестиционной и промышленной политики Москвы
МОСКВА, 27 ноя — РИА Новости. Более 7 тысяч человек в 2019 году посетят бесплатные экскурсии на столичные предприятия и музеи в рамках проекта "Открой #Моспром", четвертый этап которого состоится в 27-30 ноября, сообщил журналистам руководитель Департамента инвестиционной и промышленной политики города Москвы Александр Прохоров.
"С 27-30 ноября в Москве состоится четвертый этап проекта "Открой#Моспром", во время которого на 21 столичном предприятии и четырех музеях пройдут бесплатные экскурсии, интерактивные мастер-классы, лекции, а также специальная акция "Ночь на заводе". В ноябрьском этапе примут участие более двух тысяч человек, всего за год участниками проекта станут более семи тысяч человек" , - сообщил он.
Прохоров отметил, что основной задачей проекта является популяризация профориентации молодежи, а площадками – участниками проекта становятся лидеры промышленности не только регионального, но и федерального масштаба.
Как пример такого партнерства он рассказал о площадке – участнице акции ООО "Дымовское колбасное производство", где 27 ноября прошла экскурсия для студентов 3-го курса факультета зоотехнии и биологии Российского государственного аграрного университета имени К.А. Тимирязева.
Банкноты номиналом 1000, 2000 и 5000 рублей
Вчера, 12:08Департамент инвестиционной и промышленной политики города Москвы
Инвестиции в Москве за девять месяцев выросли почти на 11%
"Компания "Дымовское колбасное производство" входит в пятерку крупнейших компаний по мясопереработке. В 2016 году Правительство Москвы присвоило заводу статус промышленного комплекса, что позволило предприятию сэкономить 40,3 миллиона рублей и инвестировать эти средства в масштабную модернизацию. За последние три года предприятие вложило в развитие уже более 286 миллионов рублей", – подчеркнул он.
В свою очередь, заместитель мэра Москвы по экономической политике и имущественно-земельным отношениям Владимир Ефимов отметил, что "Открой#Моспром" – отличная возможность для москвичей и гостей города познакомиться с промышленными предприятиям столицы.
"В четвертом этапе проекта мы сделали большой акцент на профориентационную деятельность и пригласили более 300 студентов профильных вузов Москвы. На "Дымов" прибыли студенты одного из столичных университетов, который готовит кадры для агропромышленного комплекса страны. Уверен, посещение завода станет для будущих специалистов своеобразным этапом в развитии карьеры и освоении выбранной профессии", – отметил Ефимов.
Председатель совета директоров компании "Дымов" Вадим Дымов рассказал, что его компания заинтересована не только в привлечении молодых кадров, но и в их развитии и "сохранении в профессии".
"Для нас и для промышленности в целом важна стабильность каждого специалиста как личности и как профессионала. Это достойная заработная плата, условия, карьерные возможности и уверенность в завтрашнем дне. Проект "Открой#Моспром" – как раз про стабильность. Ежегодно у нас проходят стажировку 60 студентов из профильных вузов и колледжей, у нас сложилось прочное партнерство с Департаментом инвестиционной и промышленной политики Москвы и в целом с правительством города, и мы будем и дальше оставаться открытыми для подобных проектов", – сказал он.
"Открой#Моспром" – общегородской проект, организатором которого выступает Департамент инвестиционной и промышленной политики Москвы.
100000
Обсудить 0
Департамент инвестиционной и промышленной политики города МосквыВладимир Ефимов (государственный служащий)Александр ПрохоровМосква
Рекомендуем
Сотрудники в офисе
Россиян ждут две двухдневные рабочие недели
Молодая семья
Путин отменил выплаты в 50 рублей по уходу за ребенком
Данилко со слезами на глазах покинул студию шоу X-фактор
Андрей Данилко расплакался на украинском телешоу и покинул студию
На Моховой улице во время дождя
В Госдуму внесли законопроект о выходном 31 декабря
Листок с изображением жирной девочки
Домашнее задание в американской школе возмутило пользователей Сети
Автомобиль Следственного комитета РФ
В Приморье застрелили казачьего атамана
Работник Газпрома на газоизмерительной станции
Киев назвал условия заключения контракта на транзит газа
Место ДТП с автобусом с россиянами в Доминикане
Одна из пострадавших в ДТП в Доминикане россиянок лишилась рук
Мессенджер WhatsApp
В WhatsApp появится новая функция
Газораспределительная станции на Украине
Украинские эксперты устроили скандал в эфире из-за российского газа
Концепт нового модульного плацкартного вагона разработки АО Трансмашхолдинг
В России придумали, как решить проблему "торчащих ног" в плацкарте
Президент РФ Владимир Путин во время телефонного разговора
Путин поговорил с Зеленским о передаче Украине кораблей
На месте крушения пассажирского самолета Boeing-737-800, который разбился при посадке в аэропорту Ростова-на-Дону
МАК назвал причину крушения Boeing в Ростове-на-Дону
Президент Франции Эммануэль Макрон перед началом траурной церемонии прощания с бывшим президентом Франции Жаком Шираком
СМИ узнали о реакции Макрона на предложение Путина по ракетам
Бронекатера Никополь, Бердянск и буксир Яны Капу во время передачи Украине
Эксперт об "ущербе" кораблям Украины: документы при передаче подписаны
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
09:22Колонна МЧС доставила в Донецк гуманитарную помощь
09:18В Тбилиси полиция перекрыла доступ к зданию парламента
09:17Под Биробиджаном бревно из лесовоза стало причиной ДТП с автобусом
09:10Диетолог рассказала о вреде и пользе хурмы
09:09При взрыве и пожаре на пивоварне в Пятигорске погибли два человека
09:08В Тверской области автобус столкнулся с грузовиком
09:03Колонна МЧС доставила в Луганск 115 тонн детских продуктовых наборов
09:00Мама девочки с родимым пятном на все лицо показала результат операций
08:58Асад рассказал о возвращении сирийцев в страну
08:53В Пятигорске один человек погиб при взрыве на пивоварне
08:51Власти рассказали о росте прибыли московских предприятий
08:51Росавиация назвала сроки сертификации МС-21 в России и Европе
08:49Мэр Кемерово объяснил покупку новогодней елки за 18 миллионов рублей
08:41Полиция проверит школу в Новосибирске после скандала с чаепитием
08:30Роскачество нашло пестициды в яблочном пюре для детей
08:29Глава Совета раввинов Европы призвал бороться с радикализмом в Сети
08:23Глава Совета раввинов Европы рассказал, чего боятся евреи в Британии
08:13В Приангарье начали проверку после гибели трех человек при пожаре
08:10Синоптики рассказали, какая погода ждет москвичей в четверг
08:07В Кузбассе грузовой поезд столкнулся с автомобилем
Лента новостейМолния