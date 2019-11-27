Более семи тысяч человек станут участниками проекта "Открой #Моспром"

МОСКВА, 27 ноя — РИА Новости. Более 7 тысяч человек в 2019 году посетят бесплатные экскурсии на столичные предприятия и музеи в рамках проекта "Открой #Моспром", четвертый этап которого состоится в 27-30 ноября, сообщил журналистам руководитель Департамента инвестиционной и промышленной политики города Москвы . Более 7 тысяч человек в 2019 году посетят бесплатные экскурсии на столичные предприятия и музеи в рамках проекта "Открой #Моспром", четвертый этап которого состоится в 27-30 ноября, сообщил журналистам руководитель Департамента инвестиционной и промышленной политики города Москвы Александр Прохоров

"С 27-30 ноября в Москве состоится четвертый этап проекта "Открой#Моспром", во время которого на 21 столичном предприятии и четырех музеях пройдут бесплатные экскурсии, интерактивные мастер-классы, лекции, а также специальная акция "Ночь на заводе". В ноябрьском этапе примут участие более двух тысяч человек, всего за год участниками проекта станут более семи тысяч человек" , - сообщил он.

Прохоров отметил, что основной задачей проекта является популяризация профориентации молодежи, а площадками – участниками проекта становятся лидеры промышленности не только регионального, но и федерального масштаба.

Как пример такого партнерства он рассказал о площадке – участнице акции ООО "Дымовское колбасное производство", где 27 ноября прошла экскурсия для студентов 3-го курса факультета зоотехнии и биологии Российского государственного аграрного университета имени К.А. Тимирязева.

"Компания "Дымовское колбасное производство" входит в пятерку крупнейших компаний по мясопереработке. В 2016 году Правительство Москвы присвоило заводу статус промышленного комплекса, что позволило предприятию сэкономить 40,3 миллиона рублей и инвестировать эти средства в масштабную модернизацию. За последние три года предприятие вложило в развитие уже более 286 миллионов рублей", – подчеркнул он.

В свою очередь, заместитель мэра Москвы по экономической политике и имущественно-земельным отношениям Владимир Ефимов отметил, что "Открой#Моспром" – отличная возможность для москвичей и гостей города познакомиться с промышленными предприятиям столицы.

"В четвертом этапе проекта мы сделали большой акцент на профориентационную деятельность и пригласили более 300 студентов профильных вузов Москвы. На "Дымов" прибыли студенты одного из столичных университетов, который готовит кадры для агропромышленного комплекса страны. Уверен, посещение завода станет для будущих специалистов своеобразным этапом в развитии карьеры и освоении выбранной профессии", – отметил Ефимов.

Председатель совета директоров компании "Дымов" Вадим Дымов рассказал, что его компания заинтересована не только в привлечении молодых кадров, но и в их развитии и "сохранении в профессии".

"Для нас и для промышленности в целом важна стабильность каждого специалиста как личности и как профессионала. Это достойная заработная плата, условия, карьерные возможности и уверенность в завтрашнем дне. Проект "Открой#Моспром" – как раз про стабильность. Ежегодно у нас проходят стажировку 60 студентов из профильных вузов и колледжей, у нас сложилось прочное партнерство с Департаментом инвестиционной и промышленной политики Москвы и в целом с правительством города, и мы будем и дальше оставаться открытыми для подобных проектов", – сказал он.