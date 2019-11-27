Медведев заявил о завершении реставрации Ново-Иерусалимского монастыря

ГОРКИ, 27 ноя — РИА Новости. В Подмосковье завершилась реставрация Ново-Иерусалимского монастыря, которая длилась десять лет, заявил премьер-министр Дмитрий Медведев на заседании попечительского совета благотворительного фонда по восстановлению монастыря.

"Цель, ради которой попечительский совет был создан, — она достигнута. Воскресенский Ново-Иерусалимский монастырь полностью и во всей красе восстановлен. Мы этим занимались более десяти лет. Результат действительно очень хороший. Я испытываю даже определенную гордость за то, что эта работа была проделана. <...> Благодаря труду многих людей спасли уникальный памятник российской и мировой культуры, нашу национальную святыню", — сказал он.

По словам главы правительства, с 2009 года из федерального бюджета ежегодно выделялись субсидии, которые в общей сложности составили почти десять миллиардов рублей. Кроме того, была собрана большая сумма пожертвований. К реставрации привлекли лучших специалистов, использовались самые передовые подходы.

"Это в чем-то была беспрецедентная работа, восстановлен не только главный собор, но и весь монастырский комплекс, в который входит более 30 объектов, причем в сжатые сроки", — добавил Медведев.

Он выразил надежду на то, что сейчас созданы все условия для полноценной жизни монастыря, для визитов паломников и туристов, которых с каждым годом становится все больше.

"Только в этом году, по моим данным, обитель посетило более 150 тысяч человек. Интерес к Ново-Иерусалимскому монастырю и к нашей истории — он, безусловно, растет, и это нас не может не радовать", — заключил премьер.

Воскресенский Ново-Иерусалимский ставропигиальный мужской монастырь основал в 1656 году патриарх Никон. Это уникальный памятник русской духовной культуры.

В 1921 году монастырь закрыли и превратили в музей. В 1941 году, во время трехнедельной немецкой оккупации, музей разграбили, башни и колокольню разрушили, а собор серьезно пострадал. В 1994 году Ново-Иерусалимский монастырь передали в пользование Русской православной церкви, и с тех пор в нем восстановили монашескую жизнь.