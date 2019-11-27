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Религия и мировоззрение.
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РИА Новости

Медведев заявил о завершении реставрации Ново-Иерусалимского монастыря

14:53 27.11.2019 (обновлено: 15:57 27.11.2019)
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© РИА Новости / Сергей Пятаков / Перейти в фотобанкВид на территорию Ново-Иерусалимского мужского монастыря
Вид на территорию Ново-Иерусалимского мужского монастыря
© РИА Новости / Сергей Пятаков
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Вид на территорию Ново-Иерусалимского мужского монастыря. Архивное фото
ГОРКИ, 27 ноя — РИА Новости. В Подмосковье завершилась реставрация Ново-Иерусалимского монастыря, которая длилась десять лет, заявил премьер-министр Дмитрий Медведев на заседании попечительского совета благотворительного фонда по восстановлению монастыря.

"Цель, ради которой попечительский совет был создан, — она достигнута. Воскресенский Ново-Иерусалимский монастырь полностью и во всей красе восстановлен. Мы этим занимались более десяти лет. Результат действительно очень хороший. Я испытываю даже определенную гордость за то, что эта работа была проделана. <...> Благодаря труду многих людей спасли уникальный памятник российской и мировой культуры, нашу национальную святыню", — сказал он.

По словам главы правительства, с 2009 года из федерального бюджета ежегодно выделялись субсидии, которые в общей сложности составили почти десять миллиардов рублей. Кроме того, была собрана большая сумма пожертвований. К реставрации привлекли лучших специалистов, использовались самые передовые подходы.
"Это в чем-то была беспрецедентная работа, восстановлен не только главный собор, но и весь монастырский комплекс, в который входит более 30 объектов, причем в сжатые сроки", — добавил Медведев.
Он выразил надежду на то, что сейчас созданы все условия для полноценной жизни монастыря, для визитов паломников и туристов, которых с каждым годом становится все больше.
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"Только в этом году, по моим данным, обитель посетило более 150 тысяч человек. Интерес к Ново-Иерусалимскому монастырю и к нашей истории — он, безусловно, растет, и это нас не может не радовать", — заключил премьер.
Воскресенский Ново-Иерусалимский ставропигиальный мужской монастырь основал в 1656 году патриарх Никон. Это уникальный памятник русской духовной культуры.
В 1921 году монастырь закрыли и превратили в музей. В 1941 году, во время трехнедельной немецкой оккупации, музей разграбили, башни и колокольню разрушили, а собор серьезно пострадал. В 1994 году Ново-Иерусалимский монастырь передали в пользование Русской православной церкви, и с тех пор в нем восстановили монашескую жизнь.
Благотворительный фонд по восстановлению монастыря был учрежден в 2008 году. Комплексная научная реставрация проводилась с 2009 по 2017 год.
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Религия и мировоззрение.Новости - Религия и мировоззрениеДмитрий МедведевРоссияРаботы по восстановлению Ново-Иерусалимского монастыря
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