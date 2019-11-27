В Кировской области два человека погибли в ДТП с лесовозом

"По предварительным данным, автомобиль Fiat Ducato выехал на полосу встречного движения и столкнулся с грузовым автомобилем MAN (лесовоз). После этого грузовик вынесло на встречную полосу, где совершил столкновение с автомобилем "Волга". В результате происшествия водитель "Волги" и его пассажирка погибли. Еще три человека - водитель Fiat Ducato и два пассажира "Волги" получили травмы и были госпитализированы", - говорится в сообщении ведомства.