Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-11-27T14:53+0300
https://ria.ru/20191127/1561666158.html
https://cdn22.img.ria.ru/images/155155/65/1551556564_125:0:2951:1590_1036x0_80_0_0_5bc6c74ab908e84291dafae2fa021b2c.jpg
РИА Новости

В Кировской области два человека погибли в ДТП с лесовозом

14:52 27.11.2019 (обновлено: 14:53 27.11.2019)
296
© РИА Новости / Алексей Сухоруков / Перейти в фотобанкВрач скорой медицинской помощи
Врач скорой медицинской помощи
© РИА Новости / Алексей Сухоруков
Перейти в фотобанк
Врач скорой медицинской помощи. Архивное фото
НИЖНИЙ НОВГОРОД, 27 ноя - РИА Новости. Два человека погибли, трое получили травмы при столкновении двух легковых автомобилей с лесовозом в Кировской области, сообщает пресс-служба управления МВД по региону.
Авария произошла утром в среду на 87 километре дороги Киров — Вятские Поляны в Сунском районе.
"По предварительным данным, автомобиль Fiat Ducato выехал на полосу встречного движения и столкнулся с грузовым автомобилем MAN (лесовоз). После этого грузовик вынесло на встречную полосу, где совершил столкновение с автомобилем "Волга". В результате происшествия водитель "Волги" и его пассажирка погибли. Еще три человека - водитель Fiat Ducato и два пассажира "Волги" получили травмы и были госпитализированы", - говорится в сообщении ведомства.
По факту ДТП проводится проверка, выясняются обстоятельства произошедшего.
Действия водителя при ДТП
16 июня 2017, 12:36
Что делать в случае ДТПВ России на дорогах ежегодно происходит более 150 тысяч аварий. Подробнее о том, как действовать в случае ДТП, – в инфографике Ria.ru.
100120
Обсудить 0
Кировская областьПроисшествия
Рекомендуем
Автомобили скорой помощи
В Иркутской области возросло число пострадавших в ДТП с автобусом
Вид на район подтопления в городе Тулуне Иркутской области из вертолета
Попавший в ДТП мэр Тулуна приступит к работе в понедельник
Фельдшер станции скорой медицинской помощи
На трассе в Челябинской области столкнулись три грузовика и "Газель"
Офис компании Нафтогаз в Киеве
"Нафтогаз" назвал дедлайн для заключения контракта на транзит газа
Государственные флаги стран-участниц ОДКБ
В Бишкеке началось заседание ОДКБ
Сотрудники МЧС РФ во время тушения пожара
В Саратовской области двое детей пострадали при пожаре
Протарас, Кипр
На Кипре местный житель выстрелил в ногу туристу
Эмблема на форме сотрудника полиции
Мурманские полицейские "раскрыли" преступление, инсценировав рыбалку
На месте крушения пассажирского самолета Boeing-737-800, который разбился при посадке в аэропорту Ростова-на-Дону
МАК назвал причину крушения Boeing в Ростове-на-Дону
Бильче-Волыцко-Угерское газохранилище в Стрыйском районе Львовской области
"Нафтогаз" раскрыл детали решения суда в Швеции по спору с "Газпромом"
Вячеслав Мясников и Андрей Рожков
"Уральские пельмени" подали два новых иска к компании экс-директора
Рекламный банер в витрине ювелирного магазина на Тверской улице в Москве
Роскомнадзор рассказал, как мошенники обманывают в "черную пятницу"
Нашивка на рукаве сотрудника полиции
В Свердловской области водитель наехал на двух пешеходов
Медик около автомобиля скорой медицинской помощи
В Иркутской области девять детей пострадали в ДТП
Газораспределительная станция ОАО Газпром
Шведский суд отказал по апелляции "Газпрома" в споре с "Нафтогазом"
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
09:22Колонна МЧС доставила в Донецк гуманитарную помощь
09:18В Тбилиси полиция перекрыла доступ к зданию парламента
09:17Под Биробиджаном бревно из лесовоза стало причиной ДТП с автобусом
09:10Диетолог рассказала о вреде и пользе хурмы
09:09При взрыве и пожаре на пивоварне в Пятигорске погибли два человека
09:08В Тверской области автобус столкнулся с грузовиком
09:03Колонна МЧС доставила в Луганск 115 тонн детских продуктовых наборов
09:00Мама девочки с родимым пятном на все лицо показала результат операций
08:58Асад рассказал о возвращении сирийцев в страну
08:53В Пятигорске один человек погиб при взрыве на пивоварне
08:51Власти рассказали о росте прибыли московских предприятий
08:51Росавиация назвала сроки сертификации МС-21 в России и Европе
08:49Мэр Кемерово объяснил покупку новогодней елки за 18 миллионов рублей
08:41Полиция проверит школу в Новосибирске после скандала с чаепитием
08:30Роскачество нашло пестициды в яблочном пюре для детей
08:29Глава Совета раввинов Европы призвал бороться с радикализмом в Сети
08:23Глава Совета раввинов Европы рассказал, чего боятся евреи в Британии
08:13В Приангарье начали проверку после гибели трех человек при пожаре
08:10Синоптики рассказали, какая погода ждет москвичей в четверг
08:07В Кузбассе грузовой поезд столкнулся с автомобилем
Лента новостейМолния