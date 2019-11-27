В столкновениях у гробницы патриархов пострадали 26 палестинцев

ГАЗА/ТЕЛЬ-АВИВ, 27 ноя – РИА Новости. Почти 30 палестинцев пострадали в ночь на среду в столкновениях у гробницы Иосифа (Юсуфа) в городе Наблус (Шхем), сообщила представитель Красного полумесяца Эраб аль-Фукаха.
"15 палестинцев были ранены резиновыми пулями и 11 пострадали от слезоточивого газа в столкновениях с израильскими военнослужащими в городе Наблус", - сообщила Эраб аль-Фукаха.
По сообщениям израильской армии, массовое еврейское паломничество к гробнице патриарха Иосифа состоялось минувшей ночью. Безопасность молящихся обеспечивали военные и полиция.
"Бойцы ЦАХАЛ, пограничная полиция МАГАВ, сотрудники израильской полиции и гражданской администрации обеспечили паломничество 1400 верующих", - говорится в сообщении израильских военных.
Могила библейского патриарха Иосифа в Наблусе (Шхеме) - одна из еврейских святынь, расположенная на Западном берегу реки Иордан, на посещение которой требуется особое разрешение армейского командования. Являясь излюбленным местом паломничества ортодоксальных иудеев, гробница патриарха Иосифа не раз становилась местом столкновений палестинцев и израильтян. Палестинцы также почитают это место как гробницу святого Юсуфа.