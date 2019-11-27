В столкновениях у гробницы патриархов пострадали 26 палестинцев

ГАЗА/ТЕЛЬ-АВИВ, 27 ноя – РИА Новости. Почти 30 палестинцев пострадали в ночь на среду в столкновениях у гробницы Иосифа (Юсуфа) в городе Наблус (Шхем), сообщила представитель Красного полумесяца Эраб аль-Фукаха.

"15 палестинцев были ранены резиновыми пулями и 11 пострадали от слезоточивого газа в столкновениях с израильскими военнослужащими в городе Наблус", - сообщила Эраб аль-Фукаха.

По сообщениям израильской армии, массовое еврейское паломничество к гробнице патриарха Иосифа состоялось минувшей ночью. Безопасность молящихся обеспечивали военные и полиция.

"Бойцы ЦАХАЛ, пограничная полиция МАГАВ, сотрудники израильской полиции и гражданской администрации обеспечили паломничество 1400 верующих", - говорится в сообщении израильских военных.