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РИА Новости

Лавров прокомментировал решение США по Иорданской долине

14:20 27.11.2019 (обновлено: 14:45 27.11.2019)
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© РИА Новости / Рамиль Ситдиков / Перейти в фотобанкМинистр иностранных дел РФ Сергей Лавров
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
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Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров. Архивное фото
БИШКЕК, 27 ноя - РИА Новости. Признание США суверенитета Израиля над еврейскими поселениями Иорданской долины поставит крест на палестино-израильском урегулировании на основе двухгосударственного решения, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.
"Это прямой к одобрению аннексии этих земель, что поставит крест на урегулировании на основе создания палестинского государства, это двухгосударственное решение", - сказал Лавров, выступая перед студентами дипакадемии МИД Киргизии.
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Ранее премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху одобрил продвижение законопроекта о распространении израильского суверенитета на еврейские поселения Иорданской долины после того, как госсекретарь США Майк Помпео заявил о том, что эти поселения не являются незаконными.
В настоящий момент палестинские власти сохраняют сотрудничество с Израилем в сфере безопасности.
Еврейские поселения на территориях Западного берега реки Иордан, которые в Израиле называют Иудея и Самария, появились после победы Израиля в Шестидневной войне 1967 года. Сейчас на Западном берегу существует порядка 120 крупных и мелких поселений, в которых живут сотни тысяч израильтян. Поселения не считаются частью Израиля ни с точки зрения международного, ни даже внутреннего законодательства, в отличие от Восточного Иерусалима или Голанских высот. ООН считает эти территории оккупированными, в Израиле все чаще звучат мнения о том, что государство должно распространить свой суверенитет на эти земли.
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Сергей ЛавровМИД РФБиньямин НетаньяхуРоссияПалестинаСШАИзраильВ мире
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