Лавров оценил перспективы соглашения о ЗСТ между Ираном и ЕАЭС

"При всех обстоятельствах появление новых партнеров, облегчение связей торговых с традиционными партнерами плодотворно будет сказываться на экономике и Ирана, и любой другой страны, которая в такие отношения с ЕАЭС вступает", - сказал Лавров в Дипакадемии МИД Киргизии, отвечая на вопрос о том, какие плюсы от соглашения о зоне свободной торговли с ЕАЭС могут быть у Ирана.