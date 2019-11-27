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РИА Новости

Лавров оценил перспективы соглашения о ЗСТ между Ираном и ЕАЭС

14:13 27.11.2019 (обновлено: 14:31 27.11.2019)
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© РИА Новости / Виталий Белоусов / Перейти в фотобанкМинистр иностранных дел РФ Сергей Лавров выступает в Дипломатической академии МИД Киргизии в Бишкеке
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров выступает в Дипломатической академии МИД Киргизии в Бишкеке
© РИА Новости / Виталий Белоусов
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Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров выступает в Дипломатической академии МИД Киргизии в Бишкеке
БИШКЕК, 27 ноя - РИА Новости. Соглашение о зоне свободной торговли (ЗСТ) между Ираном и ЕАЭС может плодотворно сказаться на иранской экономике, считает глава МИД РФ Сергей Лавров.
"При всех обстоятельствах появление новых партнеров, облегчение связей торговых с традиционными партнерами плодотворно будет сказываться на экономике и Ирана, и любой другой страны, которая в такие отношения с ЕАЭС вступает", - сказал Лавров в Дипакадемии МИД Киргизии, отвечая на вопрос о том, какие плюсы от соглашения о зоне свободной торговли с ЕАЭС могут быть у Ирана.
Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев
3 ноября, 02:03
Медведев отметил интерес стран к работе с ЕАЭС
Страны Евразийского экономического союза (ЕАЭС) и Иран подписали временное соглашение о создании зоны свободной торговли (ЗСТ) в ходе Астанинского экономического форума 17 мая 2018 года. Оно рассчитано на три года и предусматривает образование ЗСТ по ограниченной номенклатуре товаров между ЕАЭС и Ираном.
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Евразийский экономический союзМИД КиргизииСергей ЛавровМИД РФВ мире
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