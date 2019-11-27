Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-11-27T14:45+0300
https://ria.ru/20191127/1561662476.html
https://cdn25.img.ria.ru/images/155853/82/1558538215_0:0:2686:1511_1036x0_80_0_0_3b7d5217530a84216bb62f9ecd42bfe0.jpg
РИА Новости

В МИД Китая рассказали о позиции по поводу ДРСМД

14:07 27.11.2019 (обновлено: 14:45 27.11.2019)
1060
© Scott HoweЗапуск американской крылатой ракеты
Запуск американской крылатой ракеты
© Scott Howe
ПЕКИН, 27 ноя – РИА Новости. Китай выступает против выхода США из Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности и против того, чтобы он стал многосторонним, заявил в среду заместитель министра иностранных дел КНР Ма Чжаосюй.
"Китай выступает против выхода США из договора РСМД, против того, чтобы договор стал многосторонним", - сказал Ма Чжаосюй на пресс-конференции по итогам российско-китайских консультаций по стратегической стабильности с замглавы МИД РФ Сергеем Рябковым.
Ракетный комплекс средней дальности РСД-10 ПИОНЕР (по терминологии НАТО - SS-20)
2 августа, 02:54
Договор между СССР и США о ликвидации ракет средней и меньшей дальности
Второго августа прекратил действие ДРСМД. В начале этого года Вашингтон объявил об одностороннем выходе из этого соглашения, обвинив Россию в его длительном нарушении. Москва все обвинения отвергает. В начале июля президент России Владимир Путин подписал закон о приостановлении договора. Россия неоднократно заявляла, что полностью выполняет условия ДРСМД. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что у Москвы есть весьма серьезные вопросы к Вашингтону по поводу выполнения договора самими американцами. По его словам, обвинения США в нарушении ДРСМД голословны.
420111
Обсудить 0
Выход США из договора о РСМДДоговор о РСМДМИД КНРСергей РябковВ мире
Рекомендуем
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров выступает в Дипломатической академии МИД Киргизии в Бишкеке
Лавров оценил перспективы соглашения о ЗСТ между Ираном и ЕАЭС
Автомобили на Крымском валу в Москве
В Москве и Петербурге покажут китайскую танцевальную драму "Конфуций"
Заместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков
Россия и Китай проведут консультации по стратегической стабильности
Разгрузка грузовика с соевыми бобами
Современные технологии и соя: в ЕАО запустят крупный аграрный проект
Комбайны засыпают зерно в грузовик во время уборки урожая рапса в Красноярском крае
Катар выразил интерес к поставкам зерна из России
Первый заместитель министра иностранных дел России Владимир Титов
Россия и Китай договорились укреплять внешнеполитическую координацию
Сбор винограда в Крыму
Эксперт оценил последствия глобального потепления для виноделов России
Виноградная фотозона на Празднике Винограда в Крыму
Эксперт оценила шансы России стать крупной винодельческой державой
Газораспределительная станция ОАО Газпром
Шведский суд отказал по апелляции "Газпрома" в споре с "Нафтогазом"
Флаги Китая и России
РФПИ: Россия и Китай обсуждают 70 проектов на 112 миллиардов долларов
Президент Венесуэлы Николас Мадуро
МИД заявил о провале "блицкрига" США против правительства Мадуро
14 мая 2017. На церемонии открытия Международного форума Один пояс, один путь
Китайско-российский инвестфонд откроют в регионе Большого залива
Автомобиль испанской полиции
В Испании подлодку с тремя тоннами кокаина подняли на поверхность
Президент Сирии Башар Асад
Асад: Трамп "в шутку" поблагодарил за помощь в ликвидации главаря ИГ*
Министр финансов РФ Антон Силуанов на международном форуме Транзитный потенциал Евразийского континента в Ереване
ЧТПЗ и китайская Baotou Steel построят ГОК в Иркутской области
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
09:22Колонна МЧС доставила в Донецк гуманитарную помощь
09:18В Тбилиси полиция перекрыла доступ к зданию парламента
09:17Под Биробиджаном бревно из лесовоза стало причиной ДТП с автобусом
09:10Диетолог рассказала о вреде и пользе хурмы
09:09При взрыве и пожаре на пивоварне в Пятигорске погибли два человека
09:08В Тверской области автобус столкнулся с грузовиком
09:03Колонна МЧС доставила в Луганск 115 тонн детских продуктовых наборов
09:00Мама девочки с родимым пятном на все лицо показала результат операций
08:58Асад рассказал о возвращении сирийцев в страну
08:53В Пятигорске один человек погиб при взрыве на пивоварне
08:51Власти рассказали о росте прибыли московских предприятий
08:51Росавиация назвала сроки сертификации МС-21 в России и Европе
08:49Мэр Кемерово объяснил покупку новогодней елки за 18 миллионов рублей
08:41Полиция проверит школу в Новосибирске после скандала с чаепитием
08:30Роскачество нашло пестициды в яблочном пюре для детей
08:29Глава Совета раввинов Европы призвал бороться с радикализмом в Сети
08:23Глава Совета раввинов Европы рассказал, чего боятся евреи в Британии
08:13В Приангарье начали проверку после гибели трех человек при пожаре
08:10Синоптики рассказали, какая погода ждет москвичей в четверг
08:07В Кузбассе грузовой поезд столкнулся с автомобилем
Лента новостейМолния