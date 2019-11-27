В МИД Китая рассказали о позиции по поводу ДРСМД

ПЕКИН, 27 ноя – РИА Новости. Китай выступает против выхода США из Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности и против того, чтобы он стал многосторонним, заявил в среду заместитель министра иностранных дел КНР Ма Чжаосюй.
"Китай выступает против выхода США из договора РСМД, против того, чтобы договор стал многосторонним", - сказал Ма Чжаосюй на пресс-конференции по итогам российско-китайских консультаций по стратегической стабильности с замглавы МИД РФ Сергеем Рябковым.
Второго августа прекратил действие ДРСМД. В начале этого года Вашингтон объявил об одностороннем выходе из этого соглашения, обвинив Россию в его длительном нарушении. Москва все обвинения отвергает. В начале июля президент России Владимир Путин подписал закон о приостановлении договора. Россия неоднократно заявляла, что полностью выполняет условия ДРСМД. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что у Москвы есть весьма серьезные вопросы к Вашингтону по поводу выполнения договора самими американцами. По его словам, обвинения США в нарушении ДРСМД голословны.