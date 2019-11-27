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РИА Новости

Лавров рассказал о работе России и США по Афганистану

14:04 27.11.2019
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© РИА Новости / Алексей Филиппов / Перейти в фотобанкМинистр иностранных дел РФ Сергей Лавров
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров
© РИА Новости / Алексей Филиппов
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Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров. Архивное фото
БИШКЕК, 27 ноя - РИА Новости. Разговор России и США по Афганистану идет достаточно позитивно и честно, заявил в среду глава МИД РФ Сергей Лавров, выступая в Бишкеке перед студентами дипломатической академии министерства иностранных дел Киргизии.
"Мы с Соединенными Штатами работаем и по Афганистану... Формат "Россия-США-Китай,", к которому подсоединился Пакистан, который рассматривает практические шаги, позволяющие продвинуть диалог между всеми афганцами, продвинуться к созданию условий для прямой переговорной процедуры между правительством и талибами. Вопрос очень сложный, там есть свои нюансы, но, по крайней мере, здесь разговор идет достаточно позитивно и честно по отношению к друг другу", - сказал Лавров.
Олег Морозов
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Ранее МИД России сообщил, что представители США, РФ, Китая, Пакистана провели в Москве консультации по урегулированию в Афганистане. В консультациях приняли участие замминистра иностранных дел РФ Игорь Моргулов, спецпредставитель МИД КНР по Афганистану Дэн Сицзюнь, спецпредставитель госдепартамента США по афганскому примирению Залмай Халилзад, замминистра иностранных дел Пакистана Мохаммад Эйджаз. Позже госдепартамент США сообщил, что участники прошедших в консультаций приветствовали предложение Китая провести следующие внутриафганские переговоры в Пекине.
В Афганистане идет противостояние правительственных сил и боевиков радикального движения "Талибан", которое ранее овладело значительной территорией в сельских районах страны и развернуло наступление на крупные города. На территории страны усилилось влияние террористической группировки "Исламское государство"*. Национальные силы обороны и безопасности Афганистана проводят по всей стране совместные операции по борьбе с терроризмом.
* запрещенная в России террористическая организация.
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Сергей ЛавровМИД РФАфганистанРоссияСШАВ мире
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