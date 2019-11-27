Лавров рассказал о работе России и США по Афганистану

"Мы с Соединенными Штатами работаем и по Афганистану... Формат "Россия-США-Китай,", к которому подсоединился Пакистан, который рассматривает практические шаги, позволяющие продвинуть диалог между всеми афганцами, продвинуться к созданию условий для прямой переговорной процедуры между правительством и талибами. Вопрос очень сложный, там есть свои нюансы, но, по крайней мере, здесь разговор идет достаточно позитивно и честно по отношению к друг другу", - сказал Лавров.