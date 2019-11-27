Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Камчатский край
Камчатский край
2019-11-27T13:50+0300
https://ria.ru/20191127/1561660928.html
https://cdn22.img.ria.ru/images/151763/10/1517631005_0:160:3072:1888_1036x0_80_0_0_fe085b0e419ada392a293d56e2d8be21.jpg
РИА Новости

Начинающих в гостиничном бизнесе на Камчатке освободили от налогов

13:50 27.11.2019
48
© РИА Новости / Алексей Филиппов / Перейти в фотобанкВид на Петропавловск-Камчатский и вулкан Корякский
Вид на Петропавловск-Камчатский и вулкан Корякский
© РИА Новости / Алексей Филиппов
Перейти в фотобанк
ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 27 ноя — РИА Новости. Депутаты Законодательного собрания утвердили инициированные краевым правительством поправки в налоговое законодательство, касающиеся поддержки начинающих предпринимателей в гостиничной сфере, сообщил РИА Новости сотрудник пресс-службы Заксобрания..
По его словам, поправки вступят в силу с 1 января будущего года,
"Мы устанавливаем на первые два года налоговые каникулы для предприятий и индивидуальных предпринимателей на упрощенной системе налогообложения, которые впервые начинают заниматься гостиничным бизнесом и предоставлением мест для временного проживания. Нулевая ставка по налогу на первом этапе позволит встать на ноги предпринимателям в этой сфере, простимулировать рост числа гостиниц, повысить качество услуг гостиничного бизнеса за счет здоровой конкуренции. Камчатка должна становиться привлекательной для туристов не только за счет уникальной природы, мы должны стремиться обеспечить комфортные условия гостям полуострова", – сказал спикер краевого парламента Валерий Раенко.
По информации пресс-службы Заксобрания, депутаты также одобрили с 1 января 2020 года введение нулевой ставки по налогу на прибыль для ГУП "Спецтранс", которое в Камчатском крае является единственным оператором по обращению с твердыми коммунальными отходами (ТКО).
"Рассчитываем, что принятое решение позволит не только снизить объем помощи предприятию из краевого бюджета, но и предотвратит рост тарифа для населения", – сказал Раенко.
Председатель Законодательного собрания Валерия Раенко
Вчера, 13:11Камчатский край
Камчатские депутаты утвердили бездефицитный бюджет на 2020 год
200000
Обсудить 0
Камчатский крайЭкономика
Рекомендуем
Председатель Воронежской областной Думы Владимир Нетесов
Воронежская область вложит в экономику еще более 24 миллиардов рублей
с
Как и зачем Москва строит инновационную экосистему
Виноградная фотозона на Празднике Винограда в Крыму
Эксперт оценила шансы России стать крупной винодельческой державой
Вид на Мечеть Кул Шариф (слева) и Благовещенский собор (справа), расположенные на территории Казанского Кремля, со смотровой площадки отеля Ривьера
Парламент Татарстана принял бюджет на 2020 год
Казань
Татарстан заключил 100% госконтрактов в рамках нацпроектов
Председатель Законодательного собрания Валерия Раенко
Камчатские депутаты утвердили бездефицитный бюджет на 2020 год
Председатель правительства РФ Дмитрий Медведев
Медведев подписал стратегию развития рыбохозяйственного комплекса
Гречневая каша
Росстат отметил замедление роста цен на гречку
Предупреждение на пачке сигарет
ФАС предложила создать ведомство по регулированию табачного рынка
Глава Чувашской Республики Михаил Игнатьев на Российском инвестиционном форуме в Сочи
Власти Чувашии выделили 1,5 млрд рублей на благоустройство дворов
Горнолыжная база Морозная в Камчатском крае
Горнолыжный сезон стартует на Камчатке 30 ноября
Связки бананов
Россельхознадзор не исключил запрета на ввоз продукции из Эквадора
Президент РФ Владимир Путин на церемонии открытия скоростной платной трассы М-11 Москва - Санкт-Петербург
Путин посетил пункт взимания платы на трассе М-11
Здание Центрального банка РФ в Москве
ЦБ обязал банки с 1 января подавать данные о долговой нагрузке физлиц
Цветы на стеллажах
Цветоводы предложили сделать преференции отечественным производителям
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
09:40RT отключают от вещания на испанском языке в Боливии
09:35В Норильске двое пьяных подростков насмерть забили мужчину
09:33Источник сообщил о задержании главы Минздрава Ростовской области
09:32Источник: первый модернизированный Ту-160М передали на испытания
09:32Пьяная москвичка ударила полицейского и выбила стекло служебной машины
09:30Полиция проверит инцидент на Урале, где школьники избили сверстницу
09:28В Новосибирске завершили проверку после скандального чаепития в школе
09:28В ДНР рассказали о медицинском оборудовании, доставленном колонной МЧС
09:22Колонна МЧС доставила в Донецк гуманитарную помощь
09:18В Тбилиси полиция перекрыла доступ к зданию парламента
09:17Под Биробиджаном бревно из лесовоза стало причиной ДТП с автобусом
09:10Диетолог рассказала о вреде и пользе хурмы
09:09При взрыве и пожаре на пивоварне в Пятигорске погибли два человека
09:08В Тверской области автобус столкнулся с грузовиком
09:03Колонна МЧС доставила в Луганск 115 тонн детских продуктовых наборов
09:00Мама девочки с родимым пятном на все лицо показала результат операций
08:58Асад рассказал о возвращении сирийцев в страну
08:53В Пятигорске один человек погиб при взрыве на пивоварне
08:51Власти рассказали о росте прибыли московских предприятий
08:51Росавиация назвала сроки сертификации МС-21 в России и Европе
Лента новостейМолния