Начинающих в гостиничном бизнесе на Камчатке освободили от налогов

ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 27 ноя — РИА Новости. Депутаты Законодательного собрания утвердили инициированные краевым правительством поправки в налоговое законодательство, касающиеся поддержки начинающих предпринимателей в гостиничной сфере, сообщил РИА Новости сотрудник пресс-службы Заксобрания..

По его словам, поправки вступят в силу с 1 января будущего года,

"Мы устанавливаем на первые два года налоговые каникулы для предприятий и индивидуальных предпринимателей на упрощенной системе налогообложения, которые впервые начинают заниматься гостиничным бизнесом и предоставлением мест для временного проживания. Нулевая ставка по налогу на первом этапе позволит встать на ноги предпринимателям в этой сфере, простимулировать рост числа гостиниц, повысить качество услуг гостиничного бизнеса за счет здоровой конкуренции. Камчатка должна становиться привлекательной для туристов не только за счет уникальной природы, мы должны стремиться обеспечить комфортные условия гостям полуострова", – сказал спикер краевого парламента Валерий Раенко.

По информации пресс-службы Заксобрания, депутаты также одобрили с 1 января 2020 года введение нулевой ставки по налогу на прибыль для ГУП "Спецтранс", которое в Камчатском крае является единственным оператором по обращению с твердыми коммунальными отходами (ТКО).