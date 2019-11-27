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РИА Новости

Россия не одобряет попытки навязать Центральной Азии модель развития

13:46 27.11.2019
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© РИА Новости / Виталий Белоусов / Перейти в фотобанкМинистр иностранных дел РФ Сергей Лавров выступает в Дипломатической академии МИД Киргизии в Бишкеке
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров выступает в Дипломатической академии МИД Киргизии в Бишкеке
© РИА Новости / Виталий Белоусов
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Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров выступает в Дипломатической академии МИД Киргизии в Бишкеке
БИШКЕК, 27 ноя - РИА Новости. Россия не одобряет действия тех внерегиональных государств, которые пытаются навязать странам Центральной Азии свою модель развития, заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров, выступая перед слушателями и профессорско-преподавательским составом в Дипломатической академии МИД Киргизии.
"Мы, прямо скажу, не одобряем действия тех внерегиональных игроков, которые пытаются в русле архаичной теории так называемой "большой игры" повлиять на внешнеполитический курс региона в нужном для себя ключе, навязать его народам рецепты и модели развития и поведения", - сказал Лавров.
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Говоря о последствиях такой политики, он привел в пример Украину, которая "стала жертвой спровоцированного извне государственного переворота, попала под внешнее управление при прошлом режиме и в итоге оказалась отброшена далеко назад".
Лавров также подчеркнул, что российская политика на центрально-азиатском направлении "лишена скрытых повесток и двойных стандартов".
"Мы не рассматриваем регион через призму геополитического противоборства как арену для игр с нулевой суммой, не ставим его государства перед искусственным выбором – либо с нами, либо против нас, не политизируем ту помощь, которую мы оказываем странам региона, и поддержку, которую мы предоставляем, и выстраиваем сотрудничество со всеми без исключения странами Центральной Азии на прочной основе международного права, на принципах равноправия, взаимного уважения и поиска баланса интересов", - отметил глава МИД РФ.
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Центральная АзияМИД КиргизииСергей ЛавровМИД РФВ мире
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