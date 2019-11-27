Россия не одобряет попытки навязать Центральной Азии модель развития

"Мы не рассматриваем регион через призму геополитического противоборства как арену для игр с нулевой суммой, не ставим его государства перед искусственным выбором – либо с нами, либо против нас, не политизируем ту помощь, которую мы оказываем странам региона, и поддержку, которую мы предоставляем, и выстраиваем сотрудничество со всеми без исключения странами Центральной Азии на прочной основе международного права, на принципах равноправия, взаимного уважения и поиска баланса интересов", - отметил глава МИД РФ.