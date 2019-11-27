США не готовы к предметной дискуссии по продлению СНВ-3, заявил Рябков

ПЕКИН, 27 ноя - РИА Новости. США не готовы подключиться к предметной дискуссии относительно продления договора о стратегических наступательных вооружениях, заявил заместитель министра иностранных дел РФ Сергей Рябков на пресс-конференции по итогам российско-китайских консультаций по стратегической стабильности.
"К сожалению, американская сторона не готова включиться в предметную дискуссию по этому вопросу", - сказал Рябков, отвечая на вопрос о перспективах продления договора СНВ-3.
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Договор о сокращении стратегических наступательных вооружений (СНВ-3), подписанный в 2010 году, остается единственным действующим договором между Россией и США об ограничении вооружений. Соглашение истекает в феврале 2021 года, и пока Вашингтон не объявил, намерен ли его продлевать. Президент США Дональд Трамп говорил о желании выработать новое трехстороннее ядерное соглашение между Россией, Китаем и США. В Пекине эту идею отвергли.