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РИА Новости

ЛНР не рассматривает новые участки для разведения сил в Донбассе

13:27 27.11.2019
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© РИА Новости / Стрингер / Перейти в фотобанкЛеонид Пасечник
Леонид Пасечник
© РИА Новости / Стрингер
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Леонид Пасечник. Архивное фото
ЛУГАНСК, 27 ноя — РИА Новости. Глава самопровозглашенной Луганской народной республики Леонид Пасечник заявил, что власти ЛНР пока не рассматривают новые участки для разведения сил и средств у линии соприкосновения в Донбассе.
26 ноября ЛНР заявила о завершении всех мероприятий в рамках разведения сил и средств на участке у Золотого.
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"Мне кажется, что на сегодняшний день нужно воздержаться от поиска каких-то новых участков, нужно предоставить Украине возможность выполнить в полном объеме качественное разведение сил на участках у Золотого и Станицы Луганской. Нужно там хотя бы (Киеву - ред.) в полном объеме закончить разведение, а потом мы будем уже говорить о дальнейших перспективах и планах", - заявил Пасечник ходе прямой линии.
По словам главы ЛНР, республика контролирует ситуацию на данных участках. "Что же касаемо усиления безопасности (на участках разведения сил и средств - ред.), то, поверьте, мы на чеку. Мы знаем о всех передвижениях (ВС Украины, - ред.), и никаких провокаций там не случится", - заверил Пасечник.
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В 2016 году контактная группа по урегулированию ситуации на Украине подписала рамочное решение о разведении сил и средств сторон конфликта в Донбассе. Отвод сил в районе населенных пунктов Золотое и Петровское состоялся в 2016 году, в Станице Луганской - в июне 2019 года. При этом в ДНР и ЛНР неоднократно заявляли, что украинские силовики продвинулись вглубь участков разведения в районе Петровского и Золотое, и настаивали на устранении нарушений, зафиксированных миссией ОБСЕ. 26 ноября ЛНР заявила о завершении всех мероприятий в рамках разведения сил и средств на участке у Золотого.
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Ситуация в ДНР и ЛНРЛеонид ПасечникОБСЕЛуганская Народная РеспубликаВооруженные силы УкраиныВ мире
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