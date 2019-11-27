ЛНР не рассматривает новые участки для разведения сил в Донбассе

"Мне кажется, что на сегодняшний день нужно воздержаться от поиска каких-то новых участков, нужно предоставить Украине возможность выполнить в полном объеме качественное разведение сил на участках у Золотого и Станицы Луганской. Нужно там хотя бы (Киеву - ред.) в полном объеме закончить разведение, а потом мы будем уже говорить о дальнейших перспективах и планах", - заявил Пасечник ходе прямой линии.

По словам главы ЛНР, республика контролирует ситуацию на данных участках. "Что же касаемо усиления безопасности (на участках разведения сил и средств - ред.), то, поверьте, мы на чеку. Мы знаем о всех передвижениях (ВС Украины, - ред.), и никаких провокаций там не случится", - заверил Пасечник.

Встреча в "нормандском формате" уже совсем скоро. Но с чем на нее приедут участники? Конкретные вопросы рассматривает контактная группа, которая собирается на очередной раунд переговоров в Минске 27 ноября.

Нормандский формат: альтернативы нет, появится ли результат Встреча в "нормандском формате" уже совсем скоро. Но с чем на нее приедут участники? Конкретные вопросы рассматривает контактная группа, которая собирается на очередной раунд переговоров в Минске 27 ноября.

В 2016 году контактная группа по урегулированию ситуации на Украине подписала рамочное решение о разведении сил и средств сторон конфликта в Донбассе. Отвод сил в районе населенных пунктов Золотое и Петровское состоялся в 2016 году, в Станице Луганской - в июне 2019 года. При этом в ДНР и ЛНР неоднократно заявляли, что украинские силовики продвинулись вглубь участков разведения в районе Петровского и Золотое, и настаивали на устранении нарушений, зафиксированных миссией ОБСЕ. 26 ноября ЛНР заявила о завершении всех мероприятий в рамках разведения сил и средств на участке у Золотого.