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РИА Новости

В Саратовской области обнаружили пять свалок ртутных ламп

13:16 27.11.2019
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© РИА Новости / Варвара Гертье / Перейти в фотобанкЛюминесцентные лампы на заводе по их утилизации в Иванове
Люминесцентные лампы на заводе по их утилизации в Иванове
© РИА Новости / Варвара Гертье
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САРАТОВ, 27 ноя - РИА Новости. Следователи возбудили уголовное дело по факту обнаружения пяти свалок со ртутьсодержащими отходами в городе Балаково Саратовской области и прилегающем районе, сообщило в среду областное управление СК РФ.
По версии следствия, на пяти несанкционированных свалках в Балаково и Балаковском районе обнаружены ртутные лампы, люминесцентные ртутьсодержащие трубки, в том числе отработанные, битые и бракованные.
"Всего на пяти свалках обнаружено более 2,2 тысячи штук таких ламп и трубок, относящихся к отходам первого класса опасности - чрезвычайно опасным отходам, создающим угрозу причинения существенного вреда здоровью человека или окружающей среде", - говорится в сообщении.
Возбуждено уголовное дело по статье УК РФ "Нарушение правил обращения экологически опасных веществ и отходов". Фигурантам дела, круг которых в настоящее время устанавливается, грозит до двух лет лишения свободы.
"Следователями СК с участием специалистов проведены осмотры мест происшествия. Ртутные лампы, люминесцентные ртутьсодержащие трубки надлежащим образом изъяты и переданы специализированной организации для утилизации в установленном порядке", - добавили в СК.
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Саратовская областьСаратовБалаковоПроисшествия
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