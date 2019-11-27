В Саратовской области обнаружили пять свалок ртутных ламп

Люминесцентные лампы на заводе по их утилизации в Иванове

По версии следствия, на пяти несанкционированных свалках в Балаково и Балаковском районе обнаружены ртутные лампы, люминесцентные ртутьсодержащие трубки, в том числе отработанные, битые и бракованные.

"Всего на пяти свалках обнаружено более 2,2 тысячи штук таких ламп и трубок, относящихся к отходам первого класса опасности - чрезвычайно опасным отходам, создающим угрозу причинения существенного вреда здоровью человека или окружающей среде", - говорится в сообщении.

Возбуждено уголовное дело по статье УК РФ "Нарушение правил обращения экологически опасных веществ и отходов". Фигурантам дела, круг которых в настоящее время устанавливается, грозит до двух лет лишения свободы.