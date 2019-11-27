Камчатские депутаты утвердили бездефицитный бюджет на 2020 год

"Почти 77 миллиардов рублей доходов и расходов - это рекордные стартовые цифры. Более того, традиционно к концу года доходы бюджета существенно увеличиваются, и мы получаем возможность дополнительно профинансировать важные социальные направления", – процитировал собеседник агентства слова председателя Законодательного собрания Валерия Раенко.

По его словам, в 2020 году будет продолжено серьезное строительство в крае. Предусмотрены средства на шесть детских садов в различных муниципалитетах, на возведение регионального спортивно-тренировочного центра по зимним видам спорта у подножия вулкана Авачинский, физкультурно-оздоровительного комплекса "Водник", стадиона "Спартак", театра кукол, жилых домов в Петропавловске, группы домов в Вилючинске и жилого дома в Елизово. Более 200 миллионов рублей предусмотрены на приобретение жилья медицинским работникам, что позволит частично снять острую кадровую проблему нехватки специалистов в здравоохранении, отметил спикер краевого парламента.