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РИА Новости

Камчатские депутаты утвердили бездефицитный бюджет на 2020 год

13:11 27.11.2019
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© Фото : пресс-служба ЗаксобранияПредседатель Законодательного собрания Валерия Раенко
Председатель Законодательного собрания Валерия Раенко
© Фото : пресс-служба Заксобрания
ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 27 ноя — РИА Новости. Законодательное собрание Камчатки одобрило параметры бюджета региона на следующий год, доходы и расходы составили одинаковую сумму – по 76,9 миллиарда рублей, сообщил РИА Новости сотрудник пресс-службы Заксобрания.
По его словам, в бездефицитном бюджете сохранены все социальные гарантии.
"Почти 77 миллиардов рублей доходов и расходов - это рекордные стартовые цифры. Более того, традиционно к концу года доходы бюджета существенно увеличиваются, и мы получаем возможность дополнительно профинансировать важные социальные направления", – процитировал собеседник агентства слова председателя Законодательного собрания Валерия Раенко.
© Фото : пресс-служба ЗаксобранияЗаконодательное собрание Камчатки
Законодательное собрание Камчатки
© Фото : пресс-служба Заксобрания
Законодательное собрание Камчатки
По его словам, в 2020 году будет продолжено серьезное строительство в крае. Предусмотрены средства на шесть детских садов в различных муниципалитетах, на возведение регионального спортивно-тренировочного центра по зимним видам спорта у подножия вулкана Авачинский, физкультурно-оздоровительного комплекса "Водник", стадиона "Спартак", театра кукол, жилых домов в Петропавловске, группы домов в Вилючинске и жилого дома в Елизово. Более 200 миллионов рублей предусмотрены на приобретение жилья медицинским работникам, что позволит частично снять острую кадровую проблему нехватки специалистов в здравоохранении, отметил спикер краевого парламента.
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