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РИА Новости

В Малайзии религиозные школы откроют для туристов

18:54 27.11.2019
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© РИА Новости / Файед Эль-Гезири / Перейти в фотобанкМечеть Путра в Путраджае
Мечеть Путра в Путраджае
© РИА Новости / Файед Эль-Гезири
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 27 ноя — РИА Новости. Власти Малайзии планируют превратить религиозные школы в туристическую достопримечательность, сообщает Free Malaysia Today.
Министр туризма, искусства и культуры Мохамаддин Кетапи заявил, что сейчас проводится выбор школ, в которые смогут приезжать гости страны. В таких учебных заведениях обычно есть пансионаты, но путешественники могли бы останавливаться в арендуемых образовательным центром домах или комнатах.
Эта мера, по словам Кетапи, позволит укрепить имидж государства на рынке исламского туризма.
Мечети также будут активно продвигать себя как достопримечательности для гостей, отметил чиновник. Сейчас самые популярные у иностранцев – мечеть Масджид Негара в Куала-Лумпуре, Масджид Путра в Путраджайе и Масджид Селат Мелака.
Между тем, их в стране тысячи, сказал гендиректор Исламского туристического центра Абдул Хани Дауд. Он добавил, что власти разрабатывают руководство для мечетей при приеме иностранных туристов, чтобы большее количество религиозных мест открывало свои двери для не мусульман.
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