Лаврову присвоили звание почетного профессора Дипакадемии МИД Киргизии

Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров на пресс-конференции по итогам встречи с министром иностранных дел Исландии Гудлёйгуром Тор Тордарсоном

БИШКЕК, 27 ноя - РИА Новости. Министру иностранных дел Российской Федерации Министру иностранных дел Российской Федерации Сергею Лаврову присвоено звание "Почетного профессора" Дипломатической академии МИД Киргизии

Церемония прошла в здании академии при участии ректора Чинары Адамкуловой и первого замглавы МИД Киргизии Нурана Ниязалиева. Как отметил в своей речи Ниязалиев, Киргизия надеется, что Лавров в звании почетного профессора учебного учреждения будет приезжать и общаться со студентами и читать лекции. В свою очередь Лавров выразил признательность за этот знак внимания.

Позднее глава МИД РФ выступит перед слушателями и профессорско-преподавательским составом академии, а также ответит на вопросы.

Дипломатическая академия МИД Киргизии имени Казы Дикамбаева ведет свою историю с создания в 1998 году при Международном университете Кыргызстана Центра подготовки и повышения квалификации дипломатических кадров. Позднее в июне 2001 года 2001 года указом президента Киргизии создана Дипломатическая академия.

Лавров является заслуженным работником дипломатической службы РФ, полный кавалер ордена "За заслуги перед отечеством". Среди многочисленных иностранных наград глава МИД РФ ранее был награждён, в частности, Орденом Дружбы народов Республики Беларусь, Орденом Дружбы Лаоса и Вьетнама, а также золотой медалью Ереванского государственного университета. В 2017 году удостоен государственной награды Киргизии - Ордена "Данакер".