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РИА Новости

Лаврову присвоили звание почетного профессора Дипакадемии МИД Киргизии

13:00 27.11.2019
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© РИА Новости / Алексей Филиппов / Перейти в фотобанкМинистр иностранных дел РФ Сергей Лавров на пресс-конференции по итогам встречи с министром иностранных дел Исландии Гудлёйгуром Тор Тордарсоном
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров на пресс-конференции по итогам встречи с министром иностранных дел Исландии Гудлёйгуром Тор Тордарсоном
© РИА Новости / Алексей Филиппов
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БИШКЕК, 27 ноя - РИА Новости. Министру иностранных дел Российской Федерации Сергею Лаврову присвоено звание "Почетного профессора" Дипломатической академии МИД Киргизии.
Церемония прошла в здании академии при участии ректора Чинары Адамкуловой и первого замглавы МИД Киргизии Нурана Ниязалиева. Как отметил в своей речи Ниязалиев, Киргизия надеется, что Лавров в звании почетного профессора учебного учреждения будет приезжать и общаться со студентами и читать лекции. В свою очередь Лавров выразил признательность за этот знак внимания.
Позднее глава МИД РФ выступит перед слушателями и профессорско-преподавательским составом академии, а также ответит на вопросы.
Дипломатическая академия МИД Киргизии имени Казы Дикамбаева ведет свою историю с создания в 1998 году при Международном университете Кыргызстана Центра подготовки и повышения квалификации дипломатических кадров. Позднее в июне 2001 года 2001 года указом президента Киргизии создана Дипломатическая академия.
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Лавров является заслуженным работником дипломатической службы РФ, полный кавалер ордена "За заслуги перед отечеством". Среди многочисленных иностранных наград глава МИД РФ ранее был награждён, в частности, Орденом Дружбы народов Республики Беларусь, Орденом Дружбы Лаоса и Вьетнама, а также золотой медалью Ереванского государственного университета. В 2017 году удостоен государственной награды Киргизии - Ордена "Данакер".
Орден "Данакер" был учрежден в 1999 году. Высокой награды удостаивались лидеры и крупные государственные и общественные деятели разных стран. Орденом "Данакер" награждаются за вклад в укрепление мира, дружбы и сотрудничества между народами; за особо плодотворную работу по сохранению межнационального согласия, заслуги в развитии науки, сближении и взаимообогащении национальных культур.
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