Большинство россиян думают об уходе на фриланс, показал опрос

МОСКВА, 27 ноя — РИА Новости. Большинство экономически активных Большинство экономически активных россиян старше 18 лет (72%) рассматривают вариант отказаться от работы с оформлением в штат и заняться фрилансом, сообщает РБК со ссылкой на опрос НПФ Сбербанка и "Работы.ру".

"Очень вероятным" такой переход назвали 27% процентов опрошенных, а полностью возможность уйти во фриланс исключили только 8%.

"По прогнозам, через 10–20 лет до 60% трудоспособного населения в мире будут работать на фрилансе" — заявил Зарецкий.

Уже сейчас, как показало исследование, треть россиян имеют подработку или даже полноценную работу, благодаря которой их можно причислить к самозанятым.

Каждый шестой из них (17%) получает 40 тысяч рублей ежемесячно, а 9% — 30-40 тысяч рублей.

Почти 40% благодаря подработкам имеют дополнительно менее десяти тысяч рублей.

Среди основных рисков, которые могут возникнуть при переходе на фриланс, назывались финансовая нестабильность (68%), отсутствие пенсионных начислений (32%), а также проблемы с получением ипотеки или кредита (23%).