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РИА Новости

Большинство россиян думают об уходе на фриланс, показал опрос

12:56 27.11.2019
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© Depositphotos / pressmasterРабота за компьютером
Работа за компьютером
© Depositphotos / pressmaster
Работа за компьютером. Архивное фото
МОСКВА, 27 ноя — РИА Новости. Большинство экономически активных россиян старше 18 лет (72%) рассматривают вариант отказаться от работы с оформлением в штат и заняться фрилансом, сообщает РБК со ссылкой на опрос НПФ Сбербанка и "Работы.ру".
"Очень вероятным" такой переход назвали 27% процентов опрошенных, а полностью возможность уйти во фриланс исключили только 8%.
"По прогнозам, через 10–20 лет до 60% трудоспособного населения в мире будут работать на фрилансе" — заявил Зарецкий.
Уже сейчас, как показало исследование, треть россиян имеют подработку или даже полноценную работу, благодаря которой их можно причислить к самозанятым.
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Каждый шестой из них (17%) получает 40 тысяч рублей ежемесячно, а 9% — 30-40 тысяч рублей.
Почти 40% благодаря подработкам имеют дополнительно менее десяти тысяч рублей.
Среди основных рисков, которые могут возникнуть при переходе на фриланс, назывались финансовая нестабильность (68%), отсутствие пенсионных начислений (32%), а также проблемы с получением ипотеки или кредита (23%).
Также около 20% респондентов беспокоятся о снижении дохода, а 11% считают отсутствие рабочего места проблемой. Опасности в переходе на фриланс не нашли 21% участников опроса.
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