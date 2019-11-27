Кубань вошла в тройку лидеров по объему ввода жилья

"Кубань в тройке лидеров в стране по объемам ввода жилья. По итогам 10 месяцев этого года в Краснодарском крае сдано 3,2 миллиона квадратных метров жилья. Регион уступил только Московской области, где введено в эксплуатацию 6,3 миллиона квадратных метров и Москве – в столице сдано 3,9 миллиона квадратных метров", - говорится в сообщении.

Отмечается также, что Краснодарский край по-прежнему занимает первую строчку в Южном федеральном округе. Как уточнили в департаменте строительства края, в январе-октябре текущего года всего построено 47,7 тысячи квартир общей площадью 3,225 миллиона квадратных метров. За счет собственных средств и с помощью кредитов жители возвели 1,5 миллиона квадратных метров, это на 24% выше аналогичного периода прошлого года.