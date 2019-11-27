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РИА Новости

Кубань вошла в тройку лидеров по объему ввода жилья

12:41 27.11.2019
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© РИА Новости / Виталий Тимкив / Перейти в фотобанкКраснодарский край
Краснодарский край
© РИА Новости / Виталий Тимкив
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Краснодарский край. Архивное фото
КРАСНОДАР, 27 ноя - РИА Новости. Краснодарский край вновь оказался в тройке лидеров в России по объемам ввода жилья, сдав 3,2 миллиона квадратных метров по итогам 10 месяцев текущего года и тем самым уступив только Московской области и Москве, сообщает пресс-служба краевой администрации со ссылкой на департамент строительства региона.
"Кубань в тройке лидеров в стране по объемам ввода жилья. По итогам 10 месяцев этого года в Краснодарском крае сдано 3,2 миллиона квадратных метров жилья. Регион уступил только Московской области, где введено в эксплуатацию 6,3 миллиона квадратных метров и Москве – в столице сдано 3,9 миллиона квадратных метров", - говорится в сообщении.
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Отмечается также, что Краснодарский край по-прежнему занимает первую строчку в Южном федеральном округе. Как уточнили в департаменте строительства края, в январе-октябре текущего года всего построено 47,7 тысячи квартир общей площадью 3,225 миллиона квадратных метров. За счет собственных средств и с помощью кредитов жители возвели 1,5 миллиона квадратных метров, это на 24% выше аналогичного периода прошлого года.
"Из общего объема введенного жилья предприятиями и организациями сдано в эксплуатацию 35,6 тысячи квартир общей площадью 1,72 миллиона квадратных метров", – добавили в департаменте.
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