Воронежская область вложит в экономику еще более 24 миллиардов рублей

ВОРОНЕЖ, 27 ноя - РИА Новости. Депутаты Воронежской областной думы скорректировали перечень приоритетных инвестиционных проектов региона, в соответствии с которым в экономику области будет дополнительно вложено более 24 миллиардов рублей, сообщает заксобрание.

На очередном заседании Воронежской областной думы депутаты внесли изменения в приложение к закону "О государственной (областной) поддержке инвестиционной деятельности на территории Воронежской области".

"Парламентарии согласовали включение в перечень особо значимых шести новых инвестпроектов на общую сумму более 14 миллиардов рублей. Это строительство завода по производству упаковки в Новоусманском районе, возведение животноводческих комплексов на территории Бобровского, Лискинского, Бутурлиновского и Аннинского районов. Кроме того, в Бобровском районе будет возведен современный высокотехнологичный цех по производству комбикормов. Также мы скорректировали параметры еще шести проектов с увеличением вложений на 10 миллиардов рублей. Это инвестпроекты, связанные с производством и переработкой сельскохозяйственной продукции, а также модернизацией промышленных предприятий", – пояснил параметры корректировок председатель Воронежской областной думы Владимир Нетёсов.

Кроме того, три инвестпроекта были исключены из реестра в связи с завершением срока реализации. По словам Нетёсова, инвестиционный процесс идет в регионе непрерывно: реестр особо значимых проектов, которым положены различные меры господдержки, регулярно корректируется.

"На сегодняшний день, с учетом принятых в ходе 49 заседания парламента изменений, в этом списке значится 80 проектов на общую сумму 230 миллиардов рублей", – пояснил Нетёсов.

Он отметил, что в Воронежской области для оказания господдержки масштабным инвестпроектам создана эффективная нормативная правовая база. Она включает три общих закона, восемь основных правовых актов, регулирующих сферу инвестиционных проектов, три областных закона в сфере инвестиционных площадок, один закон, регулирующий отдельные отношения в сфере государственно-частного партнерства, а также около двух десятков нормативных правовых актов правительства области и отраслевых департаментов региона.

"Сегодня в Воронежской области продолжается планомерное формирование комфортного климата для открытия и ведения бизнеса, для запуска новых производств, реализации масштабных проектов. А значит, и для создания новых рабочих мест, повышения реальных доходов граждан", - сказал Нетёсов.

По его словам, наращивание инвестиций, предпринимательской активности - это основа экономического роста и укрепления доходной налоговой базы региона.