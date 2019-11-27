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РИА Новости

Воронежская область вложит в экономику еще более 24 миллиардов рублей

12:36 27.11.2019
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© Фото : пресс-служба Воронежской областной думыПредседатель Воронежской областной Думы Владимир Нетесов
Председатель Воронежской областной Думы Владимир Нетесов
© Фото : пресс-служба Воронежской областной думы
ВОРОНЕЖ, 27 ноя - РИА Новости. Депутаты Воронежской областной думы скорректировали перечень приоритетных инвестиционных проектов региона, в соответствии с которым в экономику области будет дополнительно вложено более 24 миллиардов рублей, сообщает заксобрание.
На очередном заседании Воронежской областной думы депутаты внесли изменения в приложение к закону "О государственной (областной) поддержке инвестиционной деятельности на территории Воронежской области".
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"Парламентарии согласовали включение в перечень особо значимых шести новых инвестпроектов на общую сумму более 14 миллиардов рублей. Это строительство завода по производству упаковки в Новоусманском районе, возведение животноводческих комплексов на территории Бобровского, Лискинского, Бутурлиновского и Аннинского районов. Кроме того, в Бобровском районе будет возведен современный высокотехнологичный цех по производству комбикормов. Также мы скорректировали параметры еще шести проектов с увеличением вложений на 10 миллиардов рублей. Это инвестпроекты, связанные с производством и переработкой сельскохозяйственной продукции, а также модернизацией промышленных предприятий", – пояснил параметры корректировок председатель Воронежской областной думы Владимир Нетёсов.
Кроме того, три инвестпроекта были исключены из реестра в связи с завершением срока реализации. По словам Нетёсова, инвестиционный процесс идет в регионе непрерывно: реестр особо значимых проектов, которым положены различные меры господдержки, регулярно корректируется.
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"На сегодняшний день, с учетом принятых в ходе 49 заседания парламента изменений, в этом списке значится 80 проектов на общую сумму 230 миллиардов рублей", – пояснил Нетёсов.
Он отметил, что в Воронежской области для оказания господдержки масштабным инвестпроектам создана эффективная нормативная правовая база. Она включает три общих закона, восемь основных правовых актов, регулирующих сферу инвестиционных проектов, три областных закона в сфере инвестиционных площадок, один закон, регулирующий отдельные отношения в сфере государственно-частного партнерства, а также около двух десятков нормативных правовых актов правительства области и отраслевых департаментов региона.
"Сегодня в Воронежской области продолжается планомерное формирование комфортного климата для открытия и ведения бизнеса, для запуска новых производств, реализации масштабных проектов. А значит, и для создания новых рабочих мест, повышения реальных доходов граждан", - сказал Нетёсов.
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По его словам, наращивание инвестиций, предпринимательской активности - это основа экономического роста и укрепления доходной налоговой базы региона.
"Это основа создания достойного уровня жизни воронежцев как сегодня, так и в долгосрочной перспективе, возможность для бюджета вводить новые меры социальной поддержки населения и увеличивать существующие, направлять дополнительные средства на развитие здравоохранения, образования, культуры и спорта, реализацию программ благоустройства и улучшения городской среды", - добавил председатель облдумы.
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