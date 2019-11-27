Песков назвал публикацию о дестабилизации ситуации в Ливии ЧВК "уткой"

МОСКВА, 27 ноя - РИА Новости. В Кремле считают, что многие страны не вправе говорить о дестабилизации ситуации в Ливии частными военными компаниями, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, назвав соответствующие публикации утками.
Ранее в СМИ появилась информация о том, что помощник госсекретаря США по делам Ближнего Востока Дэвид Шенкер заявил, что "военное вмешательство России угрожает миру, безопасности и стабильности Ливии". По данным СМИ, он призвал европейские страны ввести санкции против ЧВК "Вагнер".
"Вы понимаете, постоянно звучат какие-то упреки, что некие военные компании действуют по всему миру и чуть ли не вершат судьбы в разных странах или дестабилизируют обстановку. В том же заявлении сказано, что некие военные компании дестабилизируют ситуацию в Ливии. Здесь в данном случае просто можно сказать, что очень многие страны вообще не имеют морального права говорить про дестабилизацию ситуации в Ливии после того, как они это государство фактически уничтожили своими действиями в нарушение международного права", - сказал Песков, отвечая на вопрос о том, будет ли какая-то реакция Кремля на это заявление.
"Это все, конечно, утки, и в данном случае мы призываем так к этому и относиться", - подчеркнул Песков.
После свержения и убийства ливийского лидера Муаммара Каддафи в 2011 году Ливия фактически перестала функционировать как единое государство. Сейчас в стране царит двоевластие. На востоке заседает избранный народом парламент, а на западе, в столице Триполи, правит сформированное при поддержке ООН и Евросоюза Правительство национального согласия во главе с Файезом Сарраджем. Власти восточной части страны действуют независимо от Триполи и сотрудничают с Ливийской национальной армией во главе с маршалом Халифой Хафтаром, который с апреля этого года не прекращает попыток захватить Триполи.