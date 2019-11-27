Песков назвал публикацию о дестабилизации ситуации в Ливии ЧВК "уткой"

"Вы понимаете, постоянно звучат какие-то упреки, что некие военные компании действуют по всему миру и чуть ли не вершат судьбы в разных странах или дестабилизируют обстановку. В том же заявлении сказано, что некие военные компании дестабилизируют ситуацию в Ливии. Здесь в данном случае просто можно сказать, что очень многие страны вообще не имеют морального права говорить про дестабилизацию ситуации в Ливии после того, как они это государство фактически уничтожили своими действиями в нарушение международного права", - сказал Песков, отвечая на вопрос о том, будет ли какая-то реакция Кремля на это заявление.