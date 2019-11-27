Глава ЛНР назвал условие для начала диалога с Киевом

ЛУГАНСК, 27 ноя — РИА Новости. Глава самопровозглашенной Луганской народной республики Глава самопровозглашенной Луганской народной республики Леонид Пасечник заявил, что ЛНР готова к диалогу с Киевом при условии, что тот продлит действие закона об особом статусе Донбасса

Закон об особом статусе Донбасса был принят Верховной радой в 2014 году, но так и не введен в действие. Осенью 2018 года украинский парламент продлил его до конца 2019 года. В документе говорится, что особый статус для региона вступит в силу после выполнения ряда условий, в частности вывода "незаконных формирований" с этих территорий.

"Продление действия закона об особом статусе является одним из пунктов минских соглашений. Если Украина будет его продлять, то, согласно действующему законодательству, это должно быть согласовано с нашими представителями контактной группы в Минске", - заявил Пасечник ходе прямой линии.

Глава ЛНР подчеркнул, что на сегодняшний день минские соглашения являются основной площадкой для переговорного процесса между республиками Донбасса и Киевом. "Если Киев пойдет на эти соглашения и действие особого статуса Донбасса будет продлено, мы готовы к дальнейшему диалогу, к дальнейшему выполнению минских соглашений. Безусловно, мы желаем как можно быстрее закончить войну в Донбассе, и закончить ее мирным путем", - дополнил Пасечник.