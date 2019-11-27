ДНР обвинила силовиков в обстреле района ремонтных работ в Донбассе

Нормандский формат: альтернативы нет, появится ли результат Встреча в "нормандском формате" уже совсем скоро. Но с чем на нее приедут участники? Конкретные вопросы рассматривает контактная группа, которая собирается на очередной раунд переговоров в Минске 27 ноября.