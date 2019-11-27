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РИА Новости

ДНР обвинила силовиков в обстреле района ремонтных работ в Донбассе

12:10 27.11.2019 (обновлено: 12:11 27.11.2019)
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© REUTERS / Oleksandr KlymenkoУкраинские военные
Украинские военные
© REUTERS / Oleksandr Klymenko
Украинские военные. Архивное фото
ДОНЕЦК, 27 ноя - РИА Новости. Украинские силовики обстреляли район проведения ремонтных работ на окраине подконтрольной самопровозглашенной Донецкой народной республики Горловки, заявил журналистам представитель ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).
"Сегодня в 10.55 ( совпадает с мск) вооруженные формирования Украины открыли огонь со стороны населенного пункта Шумы в направлении Горловки с применением минометов калибром 82 миллиметра и РПГ. Под обстрел попал район, где в соответствии с ранее предоставленными украинской стороной гарантиями безопасности сотрудниками КП "Компания "Вода Донбасса" проводились ремонтно-восстановительные работы", - сказал представитель ведомства.
Он добавил, что по предварительным данным жертв и повреждений гражданской инфраструктуры не зафиксировано.
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