ДНР обвинила силовиков в обстреле района ремонтных работ в Донбассе

ДОНЕЦК, 27 ноя - РИА Новости. Украинские силовики обстреляли район проведения ремонтных работ на окраине подконтрольной самопровозглашенной Донецкой народной республики Горловки, заявил журналистам представитель ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).
"Сегодня в 10.55 ( совпадает с мск) вооруженные формирования Украины открыли огонь со стороны населенного пункта Шумы в направлении Горловки с применением минометов калибром 82 миллиметра и РПГ. Под обстрел попал район, где в соответствии с ранее предоставленными украинской стороной гарантиями безопасности сотрудниками КП "Компания "Вода Донбасса" проводились ремонтно-восстановительные работы", - сказал представитель ведомства.
Он добавил, что по предварительным данным жертв и повреждений гражданской инфраструктуры не зафиксировано.