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Липецкая область
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РИА Новости

Липецкий бассейн признали одним из лучших в России

11:39 27.11.2019
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© РИА Новости / Михаил Климентьев / Перейти в фотобанкВременно исполняющий обязанности губернатора Липецкой области Игорь Артамонов во время встречи с президентом РФ Владимиром Путиным
Временно исполняющий обязанности губернатора Липецкой области Игорь Артамонов во время встречи с президентом РФ Владимиром Путиным
© РИА Новости / Михаил Климентьев
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ЛИПЕЦК, 27 ноя — РИА Новости. Бассейн спорткомплекса "Атлант", который находится в деревне Копцевы Хутора Липецкого района, признан одним из лучших в стране, сообщил глава региона Игорь Артамонов.
По его словам, в рамках реализации национального проекта "Демография" Олимпийский комитет России, Паралимпийский комитет России и Российская ассоциация спортивных сооружений при поддержке Минспорта РФ организовали второй национальный конкурс "Арена" на образцовое спортивное сооружение. Он проводился по девяти номинациям. В этом году в конкурсе принимали участие 235 объектов из 61 региона России. все бассейны оценивались по более чем ста показателям. Артамонов отметил, что в номинации "Плавательные бассейны" были заявлены 23 объекта, но после отбора жюри в финал вышли шесть. Вместе с Липецкой областью победителями стали Томская область и республика Татарстан.
Бассейн в липецкой деревне был открыт 1 ноября прошлого года, на его строительство из областного бюджета были выделены 287 миллионов рублей.
"В Липецкой области каждый житель может выбрать вид спорта по своему желанию. Ради предоставления этого выбора строятся спортивные сооружения, и поклонников спорта становится больше", - сказал Артамонов.
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