Липецкий бассейн признали одним из лучших в России

По его словам, в рамках реализации национального проекта "Демография" Олимпийский комитет России, Паралимпийский комитет России и Российская ассоциация спортивных сооружений при поддержке Минспорта РФ организовали второй национальный конкурс "Арена" на образцовое спортивное сооружение. Он проводился по девяти номинациям. В этом году в конкурсе принимали участие 235 объектов из 61 региона России. все бассейны оценивались по более чем ста показателям. Артамонов отметил, что в номинации "Плавательные бассейны" были заявлены 23 объекта, но после отбора жюри в финал вышли шесть. Вместе с Липецкой областью победителями стали Томская область и республика Татарстан.