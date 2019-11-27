Пресс-конференция члена ЦК Компартии Ирака Салама Али

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29 ноября в 11:00 в Международном мультимедийном пресс-центре МИА "Россия сегодня" состоится мультимедийная пресс-конференция члена ЦК Компартии Ирака Салама АЛИ о причинах и политических последствиях массовых протестов, захлестнувших Ирак.