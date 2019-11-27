Пресс-конференция члена ЦК Компартии Ирака Салама Али

В Ираке уже два месяца продолжаются беспрецедентные по своим масштабам антиправительственные выступления. Волнениями охвачены Багдад и ряд южных и северных провинций. Люди недовольны ухудшением условий жизни, высоким уровнем безработицы, особенно среди молодежи, коррупцией. Практически повсеместно протесты сопровождаются насилием. С начала протестов в стране не менее 340 демонстрантов погибли и более 15 тысяч были ранены.
По-прежнему ли протесты носят стихийный характер? Какие политические силы солидаризируются с восставшими? Какова позиция Компартии Ирака? Готовы ли иракские власти удовлетворить запрос улицы на глубинные изменения политической системы и отказ от этно-конфессионального характера политического устройства? Каково влияние на текущие события в Ираке внешних сил, прежде всего США и Ирана?
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По-прежнему ли протесты носят стихийный характер? Какие политические силы солидаризируются с восставшими? Какова позиция Компартии Ирака? Готовы ли иракские власти удовлетворить запрос улицы на глубинные изменения политической системы и отказ от этно-конфессионального характера политического устройства? Каково влияние на текущие события в Ираке внешних сил, прежде всего США и Ирана?
Аккредитация по e-mail: accreditation@rian.ru
Вход только для представителей СМИ по предъявлении паспорта и пресс-карты, подтверждающей принадлежность журналиста к СМИ, от которого он аккредитован.
ММПЦ МИА "Россия сегодня" оставляет за собой право отказа в аккредитации без объяснения причин.
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