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РИА Новости

Пресс-конференция члена ЦК Компартии Ирака Салама Али

11:26 27.11.2019 (обновлено: 16:22 27.11.2019)
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29 ноября в 11:00 в Международном мультимедийном пресс-центре МИА "Россия сегодня" состоится мультимедийная пресс-конференция члена ЦК Компартии Ирака Салама АЛИ о причинах и политических последствиях массовых протестов, захлестнувших Ирак.
В Ираке уже два месяца продолжаются беспрецедентные по своим масштабам антиправительственные выступления. Волнениями охвачены Багдад и ряд южных и северных провинций. Люди недовольны ухудшением условий жизни, высоким уровнем безработицы, особенно среди молодежи, коррупцией. Практически повсеместно протесты сопровождаются насилием. С начала протестов в стране не менее 340 демонстрантов погибли и более 15 тысяч были ранены.

По-прежнему ли протесты носят стихийный характер? Какие политические силы солидаризируются с восставшими? Какова позиция Компартии Ирака? Готовы ли иракские власти удовлетворить запрос улицы на глубинные изменения политической системы и отказ от этно-конфессионального характера политического устройства? Каково влияние на текущие события в Ираке внешних сил, прежде всего США и Ирана?

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Адрес: Москва, Зубовский бульвар, 4, ММПЦ, Малый зал.
Схема проезда: http://pressmia.ru/docs/about/contacts.html Более подробная информация об изменениях и дополнениях на сайте пресс-центра: http://pressmia.ru/
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