Источник: поставки С-400 не направлены на подрыв безопасности НАТО

Из другого теста. Турция проверила С-400 самолетами НАТО Анкара назвала это вполне безобидной отработкой коммуникации между своей новенькой ПВО и своими же ВВС. Но если есть контакт со своими, то он возможен и с чужими, только полный контакт. Ведь делал "Триумф" с истребителями все, что хотел.