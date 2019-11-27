Источник: поставки С-400 не направлены на подрыв безопасности НАТО

МОСКВА, 27 ноя - РИА Новости. Поставки ЗРК С-400 Турции не направлены на подрыв чьей-либо безопасности, в том числе НАТО, заявил РИА Новости высокопоставленный источник в МИД РФ.
"Точно наши поставки не направлены на то, чтобы подрывать чью-либо безопасность. Это сугубо оборонительные вооружения", - сказал собеседник агентства, отвечая на вопрос, как он может прокомментировать заявления ряда представителей НАТО о том, что поставки российских ЗРК Анкаре могут подорвать боеспособность альянса и сказаться на ситуации в регионе.
"Мы не ведем поставок, которые каким-либо образом могли противоречить нашему закону о военно-техническом сотрудничестве и нашим обязательствам и международным договоренностям", - подчеркнул источник.
26 ноября, 17:43АкцентыИз другого теста. Турция проверила С-400 самолетами НАТОАнкара назвала это вполне безобидной отработкой коммуникации между своей новенькой ПВО и своими же ВВС. Но если есть контакт со своими, то он возможен и с чужими, только полный контакт. Ведь делал "Триумф" с истребителями все, что хотел.