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РИА Новости

Источник: поставки С-400 не направлены на подрыв безопасности НАТО

11:24 27.11.2019
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© РИА Новости / Евгений Биятов / Перейти в фотобанкЗенитный ракетный комплекс С-400
Зенитный ракетный комплекс С-400
© РИА Новости / Евгений Биятов
Перейти в фотобанк
Зенитный ракетный комплекс С-400. Архивное фото
МОСКВА, 27 ноя - РИА Новости. Поставки ЗРК С-400 Турции не направлены на подрыв чьей-либо безопасности, в том числе НАТО, заявил РИА Новости высокопоставленный источник в МИД РФ.
"Точно наши поставки не направлены на то, чтобы подрывать чью-либо безопасность. Это сугубо оборонительные вооружения", - сказал собеседник агентства, отвечая на вопрос, как он может прокомментировать заявления ряда представителей НАТО о том, что поставки российских ЗРК Анкаре могут подорвать боеспособность альянса и сказаться на ситуации в регионе.
"Мы не ведем поставок, которые каким-либо образом могли противоречить нашему закону о военно-техническом сотрудничестве и нашим обязательствам и международным договоренностям", - подчеркнул источник.
Зенитные ракетные комплексы С-400 Триумф
26 ноября, 17:43Акценты
Из другого теста. Турция проверила С-400 самолетами НАТОАнкара назвала это вполне безобидной отработкой коммуникации между своей новенькой ПВО и своими же ВВС. Но если есть контакт со своими, то он возможен и с чужими, только полный контакт. Ведь делал "Триумф" с истребителями все, что хотел.
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Анкара (провинция)МИД РФС-400 «Триумф»НАТОМоскваРоссияВ мире
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