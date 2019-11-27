В Калмыкии женщину осудят за финансирование терроризма

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 27 ноя – РИА Новости. Прокуратура Калмыкии утвердила обвинительное заключение и направила в суд уголовное дело в отношении местной жительницы, которая перевела почти 300 тысяч рублей террористу, сообщает ведомство.
По версии следствия, в январе 2019 года женщина через платежную систему перевела за границу почти 300 тысяч рублей. Деньги предназначались супругу ее родственницы, который "на территории иностранного государства принимал участие в деятельности террористической организации, запрещенной в Российской Федерации".
Дело возбуждено по статье о финансировании терроризма, максимальная санкция которой - 15 лет лишения свободы.
"Уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу", - сказано в информации.