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РИА Новости
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Более 70 пензенских предприятий повысят производительность труда

11:15 27.11.2019 (обновлено: 11:16 27.11.2019)
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© Фото : пресс-служба РЦКБолее 70 пензенских предприятий повысят производительность труда
Более 70 пензенских предприятий повысят производительность труда
© Фото : пресс-служба РЦК
Внедрение принципов бережливого производства в рамках национального проекта "Производительность труда и поддержка занятости" позволит пензенским компаниям стать экономически эффективными и приведет к росту благосостояния жителей региона.
Пензенская область вошла в число участников федеральной программы по повышению производительности труда и поддержке занятости в 2019 году. Для реализации данного нацпроекта при Фонде поддержки промышленности Пензенской области был создан Региональный Центр Компетенций в сфере производительности труда (РЦК), куда предприятия ключевых отраслей экономики региона, а именно: обрабатывающей промышленности, сельского хозяйства, транспорта, строительства и ЖКХ могут обратиться для получения услуг на безвозмездной основе. К основным услугам РЦК относятся разработка, сопровождение и реализация мероприятий, направленных на повышение производительности труда.
Оператор нацпроекта – АНО "Федеральный Центр Компетенций в сфере производительности труда" (ФЦК) оказывает организационную, экспертно-аналитическую и информационную поддержку всем участникам проекта. РЦК тесно взаимодействует с экспертами ФЦК и перенимает опыт по реализации проектов на предприятиях.
Предприятия, вовлеченные в реализацию национального проекта при сотрудничестве с РЦК, в приоритетном порядке получают, во-первых, доступ к интернет-порталу, содержащему широкий набор учебных материалов по основам бережливого производства, возможность провести самооценку производственной системы и другим инструментам. Во-вторых, они получают возможность получения льготного финансирования инвестпроектов, предоставляемого Фондом развития промышленности.
© Фото : пресс-служба РЦКБолее 70 пензенских предприятий повысят производительность труда
Более 70 пензенских предприятий повысят производительность труда
© Фото : пресс-служба РЦК
Более 70 пензенских предприятий повысят производительность труда
Кроме этого, предоставляется доступ к программе поддержки развития экспортного потенциала предприятий-участников нацпроекта совместно с АО "Российский экспортный центр", а также возможность профессионального обучения, переобучения или повышения квалификации сотрудников предприятий в целях повышения производительности труда.
Предприятия города Пензы и Пензенской области также имеют возможность получить экспертную поддержку со стороны ФЦК. Главными задачами его экспертов являются создание образцов высокоэффективных производственных потоков и формирование команд из сотрудников предприятий для внедрения изменений и последующей самостоятельной работы. Центр реализует программы, направленные на устранение финансовых потерь средних и крупных организаций, передавая сотрудникам свои опыт, знания и навыки, создавая экосистему для запуска цепной реакции роста производительности организаций.
Приступая к работе, эксперты ФЦК изучают ситуацию на предприятиях – проводят диагностику текущего состояния предприятий, выявляют слабые места в производственных процессах. В ходе основной работы эксперты присутствуют на площадке и консультируют сотрудников по методам улучшения производительности труда. На последнем этапе происходит тиражирование подходов по повышению производительности труда во всех производственных и обеспечивающих процессах.
Эксперты ФЦК работают с каждым предприятием около полугода: за это время вместе с рабочей группой из числа топ-менеджеров и сотрудников выявляются проблемные места, ставятся амбициозные цели и проводится их декомпозиция до уровня начальников отделов. Сотрудники обучаются принципам бережливого производства, внедряется методология проектного производства, создается один образцовый производственный поток, внедряется система мотивации и поддержки изменений. Кроме того, эксперты ФЦК ставят задачу воспитать одного-двух внутренних тренеров из числа штатных сотрудников, которые будут заниматься дальнейшим обучением. После этого предприятие переходит к самостоятельному внедрению и масштабированию изменений под кураторством ФЦК — способствовать этому должно создание культуры бережливого производства на основе принципа непрерывных улучшений. В результате сотрудники должны получить знания и навыки, необходимые для дальнейшей самостоятельной реализации программы повышения эффективности труда, а в компаниях должна появиться культура постоянных улучшений.
© Фото : пресс-служба РЦКБолее 70 пензенских предприятий повысят производительность труда
Более 70 пензенских предприятий повысят производительность труда
© Фото : пресс-служба РЦК
Более 70 пензенских предприятий повысят производительность труда
Начиная с 2019 года, пензенские предприятия несырьевых отраслей экономики начали внедрять на своих площадках принципы бережливого производства. Одними из первых участников проекта стали АО "Белинсксельмаш" (Каменский район), ЗАО "Фанерный завод "Власть труда" (Нижнеломовский район), ЗАО "ЦеСИС НИКИРЭТ" (г. Пенза) и ООО "СВАР" (г. Пенза). Недавно к их числу присоединились еще несколько предприятий – ООО "ЭнергоПромРесурс" (г. Заречный), ЗАО "Пензаспецавтомаш", ООО "СтанкоМашСтрой", ООО "МастерПАК" в Пензе. На сегодняшний день заявки на участие в проекте подали 22 предприятия, с частью из них уже заключены соглашения о сотрудничестве.
По мере расширения географии и охваченных сфер экономики эффект от реализации проекта должен стать кумулятивным и проявиться, главным образом, через изменение культуры производства. Охват нацпроекта может быть расширен за счет услуг ЖКХ, госуправления, науки, сельхозпроизводства, образования и медицины, хотя изначально речь шла об управленческом консалтинге и льготном кредитовании промышленности.
Адрес РЦК: 440004, г. Пенза, ул. Центральная, 1В (офис 310)
Информация для связи: Тел.: (8412) 32-95-58, e-mail.
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