Россия зафиксировала 24 нарушения перемирия в Сирии за сутки

МОСКВА, 27 ноя - РИА Новости. Россия в рамках работы комиссии по перемирию в Сирии за сутки зафиксировала 24 случая нарушения режима прекращения огня, Турция - 16, сообщается в информационном бюллетене на сайте Минобороны РФ.
В Минобороны напомнили, что по согласованию российской и турецкой сторон с 6.00 31 августа на территории Идлибской зоны деэскалации действует "режим тишины".
"Российской частью представительства совместной российско-турецкой комиссии по рассмотрению вопросов, связанных с фактами нарушений режима прекращения боевых действий, зафиксировано 24 факта открытия огня в провинциях: Идлиб – 11, Алеппо – шесть, Латакия – шесть, Хама – один. Турецкой частью представительства зафиксировано 16 фактов открытия огня в провинциях: Латакия – семь, Идлиб – пять, Алеппо – три, Хама – один", - говорится в сообщении.
Добавляется, что в течение суток Центром по примирению враждующих сторон и контролю за перемещением беженцев гуманитарных акций не проводилось.