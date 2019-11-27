Россия зафиксировала 24 нарушения перемирия в Сирии за сутки

"Российской частью представительства совместной российско-турецкой комиссии по рассмотрению вопросов, связанных с фактами нарушений режима прекращения боевых действий, зафиксировано 24 факта открытия огня в провинциях: Идлиб – 11, Алеппо – шесть, Латакия – шесть, Хама – один. Турецкой частью представительства зафиксировано 16 фактов открытия огня в провинциях: Латакия – семь, Идлиб – пять, Алеппо – три, Хама – один", - говорится в сообщении.