Узбекистан и Татарстан готовят дорожную карту на 2020 год

Президент Республики Татарстан Рустам Минниханов во время встречи с президентом РФ Владимиром Путиным. 13 февраля 2019

ТАШКЕНТ, 27 ноя - РИА Новости. Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев во вторник принял президента Татарстана . Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев во вторник принял президента Татарстана Рустама Минниханова , стороны договорились подготовить "дорожную карту" сотрудничества на 2020 год, сообщила пресс-служба узбекистанского лидера.

Минниханов в понедельник прибыл в Узбекистан с рабочим визитом.

"На встрече рассмотрены актуальные вопросы современного этапа сотрудничества и перспективы развития практического взаимодействия с Татарстаном – одним из ведущих партнеров для регионов нашей страны среди субъектов Российской Федерации", - говорится в сообщении.

По данным пресс-службы, стороны отметили активизацию взаимных деловых и культурно-гуманитарных обменов. В частности, в этом году в Казани открыто генеральное консульство Узбекистана. Растут объемы торговли с российским регионом. Реализуются совместные проекты в машиностроении, нефтегазовой, химической и других отраслях.

"По итогам встречи достигнута договоренность о принятии "дорожной карты" на 2020 год и регулярном проведении встреч двусторонней рабочей группы по расширению партнерства", - отмечается в сообщении.

Мирзиеев и Минниханов подчеркнули важность дальнейшего углубления взаимовыгодного сотрудничества, наращивания товарооборота, усиления кооперации и продвижения конкретных проектов в сельхозмашиностроении, электротехнической и фармацевтической отраслях, информационных технологиях, жилищно-коммунальном хозяйстве, а также здравоохранении и образовании.