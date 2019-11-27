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РИА Новости

Узбекистан и Татарстан готовят дорожную карту на 2020 год

10:35 27.11.2019
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© РИА Новости / Алексей Никольский / Перейти в фотобанкПрезидент Республики Татарстан Рустам Минниханов во время встречи с президентом РФ Владимиром Путиным. 13 февраля 2019
Президент Республики Татарстан Рустам Минниханов во время встречи с президентом РФ Владимиром Путиным. 13 февраля 2019
© РИА Новости / Алексей Никольский
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ТАШКЕНТ, 27 ноя - РИА Новости. Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев во вторник принял президента Татарстана Рустама Минниханова, стороны договорились подготовить "дорожную карту" сотрудничества на 2020 год, сообщила пресс-служба узбекистанского лидера.
Минниханов в понедельник прибыл в Узбекистан с рабочим визитом.
"На встрече рассмотрены актуальные вопросы современного этапа сотрудничества и перспективы развития практического взаимодействия с Татарстаном – одним из ведущих партнеров для регионов нашей страны среди субъектов Российской Федерации", - говорится в сообщении.
По данным пресс-службы, стороны отметили активизацию взаимных деловых и культурно-гуманитарных обменов. В частности, в этом году в Казани открыто генеральное консульство Узбекистана. Растут объемы торговли с российским регионом. Реализуются совместные проекты в машиностроении, нефтегазовой, химической и других отраслях.
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"По итогам встречи достигнута договоренность о принятии "дорожной карты" на 2020 год и регулярном проведении встреч двусторонней рабочей группы по расширению партнерства", - отмечается в сообщении.
Мирзиеев и Минниханов подчеркнули важность дальнейшего углубления взаимовыгодного сотрудничества, наращивания товарооборота, усиления кооперации и продвижения конкретных проектов в сельхозмашиностроении, электротехнической и фармацевтической отраслях, информационных технологиях, жилищно-коммунальном хозяйстве, а также здравоохранении и образовании.
По данным пресс-службы Минниханова, в 2018 году внешний торговый оборот между Татарстаном и Узбекистаном составил более 145 миллионов долларов (в 1,5 раза выше уровня 2017 года). Доли экспорта и импорта составили 93% и 7% соответственно. По итогам девяти месяцев текущего года товарооборот практически сравнялся с общегодовым показателем 2018 года и составил 141 миллион долларов.
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Республика ТатарстанРустам МиннихановУзбекистан
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