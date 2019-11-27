На востоке Москвы перевернулась "Газель" с медом

"На 89-ом километре МКАД "Газель" с грузом меда, уходя от столкновения с легковой автомашиной, перевернулась. Движение по двум полосам из-за ДТП перекрыто", - сказал собеседник агентства.

По его словам, участниками происшествия стали три машины, в том числе две легковые.

Позднее собеседник агентства уточнил, что мед в результате ДТП не разлился, так как находился не в стеклянной таре.