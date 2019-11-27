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РИА Новости

На востоке Москвы перевернулась "Газель" с медом

09:53 27.11.2019 (обновлено: 10:23 27.11.2019)
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© РИА Новости / Наталья Селиверстова / Перейти в фотобанкПолиция
Полиция
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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МОСКВА, 27 ноя - РИА Новости. Перевозившая мед грузовая "Газель" перевернулась на МКАД на востоке Москвы, перекрыто движение транспорта по двум полосам из пяти, сообщил РИА Новости представитель экстренных служб столицы.
"На 89-ом километре МКАД "Газель" с грузом меда, уходя от столкновения с легковой автомашиной, перевернулась. Движение по двум полосам из-за ДТП перекрыто", - сказал собеседник агентства.
По его словам, участниками происшествия стали три машины, в том числе две легковые.
Позднее собеседник агентства уточнил, что мед в результате ДТП не разлился, так как находился не в стеклянной таре.
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