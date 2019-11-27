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РИА Новости

ВСУ девять раз нарушили перемирие в Донбассе за сутки, заявили в ДНР

09:47 27.11.2019
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© REUTERS / Oleksandr KlymenkoУкраинские военные
Украинские военные
© REUTERS / Oleksandr Klymenko
Украинские военные. Архивное фото
ДОНЕЦК, 27 ноя - РИА Новости. Украинские силовики девять раз нарушили перемирие в Донбассе за минувшие сутки, сообщили в среду журналистам в представительстве самопровозглашенной Донецкой народной республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).
Во вторник в ДНР сообщили о шести нарушениях со стороны украинских силовиков за сутки.
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"За истекшие сутки общее количество нарушений со стороны вооруженных формирований Украины составило девять раз", - сказал представитель ДНР в СЦКК.
По его словам, украинские силовики вели огонь по территории республики из минометов, гранатометов и стрелкового оружия.
"Общее количество примененных вооруженными формированиями Украины боеприпасов – 48 единиц", - добавил представитель ведомства.
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Ситуация в ДНР и ЛНРСЦККДонецкая Народная РеспубликаВооруженные силы УкраиныВ мире
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