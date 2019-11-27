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РИА Новости

Жителя Ижевска заподозрили в убийстве знакомого за оскорбление матери

09:24 27.11.2019
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© Fotolia / Tiko AramyanМужчина с ножом
Мужчина с ножом
© Fotolia / Tiko Aramyan
Мужчина с ножом. Архивное фото
УФА, 27 ноя - РИА Новости. Следственные органы Удмуртии задержали жителя Ижевска по подозрению в убийстве собутыльника: мужчина во время застолья в честь Дня матери заколол ножом знакомого за то, что тот оскорбил его мать, сообщили в СУСК РФ по региону.
По данным ведомства, следствие возбудило уголовное дело об убийстве после обнаружения тела 59-летнего мужчины с признаками насильственной смерти в своей квартире в Ленинском районе Ижевска. По подозрению в преступлении задержан 45-летний местный житель.
"Выяснилось, что 24 ноября мужчины отмечали День матери. Во время застолья между ними произошла ссора из-за того, что 59-летний мужчина нелицеприятно выразился в адрес матери 45-летнего собутыльника. В ходе конфликта мужчина несколько раз ударил знакомого ножом, после чего скрылся с места преступления. В результате полученных ранений потерпевший скончался на месте", - сообщает удмуртский следком.
Следствие поясняет, что благодаря слаженному взаимодействию сотрудников полиции и следователей, личность злоумышленника была установлена в кратчайшие сроки.
"В рамках расследования уголовного дела произведен осмотр места происшествия, назначена судебно-медицинская экспертиза. Следователем готовятся материалы для обращения в суд с ходатайством об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу. Принимаются все необходимые меры к установлению обстоятельств происшедшего. За совершенное преступление предусмотрено наказание до 15 лет лишения свободы", - говорится в сообщении СУСК.
Задержание. Архивное фото
10 апреля 2018, 09:48
Жителя Подмосковья подозревают в убийстве трех собутыльников монтировкой
201100
День материУдмуртияИжевскПроисшествия
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