Жителя Ижевска заподозрили в убийстве знакомого за оскорбление матери

"Выяснилось, что 24 ноября мужчины отмечали День матери. Во время застолья между ними произошла ссора из-за того, что 59-летний мужчина нелицеприятно выразился в адрес матери 45-летнего собутыльника. В ходе конфликта мужчина несколько раз ударил знакомого ножом, после чего скрылся с места преступления. В результате полученных ранений потерпевший скончался на месте", - сообщает удмуртский следком.