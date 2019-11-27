Ученые создали сенсорный элемент для поиска молекул взрывчатки

ВЛАДИВОСТОК, 27 ноя - РИА Новости. Ученые Ученые Дальневосточного федерального университета (ДВФУ), Дальневосточного отделения РАН, Технологического университета Суинбурн и Мельбурнского центра нанотехнологий разработали сверхчувствительный сенсорный элемент, с помощью которого можно находить молекулы взрывчатки, сообщает ДВФУ.

Сенсор разработан на основе черного кремния, который улавливает мельчайшие следы высокотоксичных нитроароматических веществ. Нитроароматические соединения входят в число наиболее опасных для окружающей среды, куда они попадают через сточные воды производств лаков, красок, растворителей, военных производств. Они содержатся во многих взрывчатых смесях.

"С его помощью можно определять наличие молекул взрывчатки, вести мониторинг экологической загрязнённости, проводить медицинские и криминалистические экспертизы... Слой карбазола обеспечивает чувствительность сенсора к таким распространенным нитроароматическим веществам, как нитробензол, о-нитротолуол и 2.4-динитротолуол", - говорится в сообщении.

Применять сенсорный элемент можно также в системах газовых датчиков.