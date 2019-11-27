Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Формирующиеся звезды в галактике Большое Магелланово облако
РИА Наука
2019-11-27T07:52+0300
https://ria.ru/20191127/1561644994.html
https://cdn22.img.ria.ru/images/143104/44/1431044499_0:188:3600:2213_1036x0_80_0_0_636e3ed2ea0ed8ffa18d2ed9e2476286.jpg
РИА Новости

Ученые создали сенсорный элемент для поиска молекул взрывчатки

07:52 27.11.2019
140
© Fotolia / ID1974Взрыв
Взрыв
© Fotolia / ID1974
ВЛАДИВОСТОК, 27 ноя - РИА Новости. Ученые Дальневосточного федерального университета (ДВФУ), Дальневосточного отделения РАН, Технологического университета Суинбурн и Мельбурнского центра нанотехнологий разработали сверхчувствительный сенсорный элемент, с помощью которого можно находить молекулы взрывчатки, сообщает ДВФУ.
Сенсор разработан на основе черного кремния, который улавливает мельчайшие следы высокотоксичных нитроароматических веществ. Нитроароматические соединения входят в число наиболее опасных для окружающей среды, куда они попадают через сточные воды производств лаков, красок, растворителей, военных производств. Они содержатся во многих взрывчатых смесях.
"С его помощью можно определять наличие молекул взрывчатки, вести мониторинг экологической загрязнённости, проводить медицинские и криминалистические экспертизы... Слой карбазола обеспечивает чувствительность сенсора к таким распространенным нитроароматическим веществам, как нитробензол, о-нитротолуол и 2.4-динитротолуол", - говорится в сообщении.
Применять сенсорный элемент можно также в системах газовых датчиков.
Здание Дальневосточного федерального университета на острове Русский во Владивостоке
15 ноября, 04:48РИА Наука
В ДВФУ разработали ударопрочный "антитеррористический" бетон
По данным ученых, стоимость изготовления сенсорной платформы невысока в сравнении с существующими аналогами.
1110000
Обсудить 0
РИА НаукаДальневосточный федеральный университетАвстралияВладивостокРоссия
Рекомендуем
Девушка пьет воду
Назван эффективный способ продления жизни
Посетители фестиваля Ноябрьфест
От большого ума. Неожиданные качества, говорящие о высоком интеллекте
Сирийский солдат на месте разрушенного научно-исследовательского центра в Барзе, Сирия. 14 апреля 2018
В МИД Китая раскритиковали ближневосточную политику США
Доллары и американская виза
Суд в США заблокировал требование оформлять медстраховку для визы
Президент Украины Владимир Зеленский
В Госдуме оценили слова Зеленского об отношениях России и Украины
Отдых в Стамбуле
Эксперты выяснили, куда российские туристы едут на выходные дни
Посетители на ярмарке вакансий
В России зафиксировано рекордное число вакансий
Мужчина с государственным флагом на улице Праги
Контрразведка Чехии обвинила Россию в "агрессивном" шпионаже
Данилко со слезами на глазах покинул студию шоу X-фактор
"Я как придурок": Данилко расплакался и покинул украинское телешоу
Вице-премьер Татьяна Голикова
Голикова объяснила значение счастья
Полиция и скорая помощь в районе наезда микроавтобуса на пешеходов в Барселоне. 17 августа 2017
Двадцать семь россиян находятся в больницах Доминиканы после ДТП
Заместитель председателя правительства Татьяна Голикова
Голикова заявила о возможной корректировке демографических мер
Министр иностранных дел Словакии Мирослав Лайчак
Председатель ОБСЕ посетит Баку и линию соприкосновения на Донбассе
Заместитель председателя правительства Татьяна Голикова
Голикова рассказала, как пройдет индексация маткапитала в новом году
Вертолет Ми-8 Воздушно-космических сил РФ совершает облет территории авиабазы Хмеймим в Сирии
Российские вертолеты расширяют зону патрулирования на севере Сирии
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
09:00Ученые выяснили, как именно "хранятся" слова в мозге
09:00Ученые исследовали новые свойства взаимодействия света и вещества
08:56Мужчина выжил после падения на рельсы на серой ветке московского метро
08:55Пушков оценил призыв глав МИД четырех стран к России из-за Украины
08:52В России создали учебную винтовку для снайперов на базе Т-5000
08:49На серой ветке московского метро человек упал на рельсы
08:49ЦБ обязал банки с 1 января подавать данные о долговой нагрузке физлиц
08:46Российские винтовки ORSIS пытались незаконно скопировать в Европе
08:34СК начал проверку после гибели четырех человек при пожаре на Кубани
08:31Индия вывела на орбиту Земли свой спутник и 13 наноспутников США
08:29МВД уточнило число пострадавших в ДТП в Астраханской области
08:22Синоптики рассказали, какая погода ждет москвичей в среду
08:16В Астраханской области девять человек пострадали в ДТП с автобусом
08:02В Астраханской области автобус столкнулся с электричкой
07:59Китай призвал усилить мировое сотрудничество для борьбы с терроризмом
07:55Китай призвал отказаться от двойных стандартов в борьбе с терроризмом
07:52Ученые создали сенсорный элемент для поиска молекул взрывчатки
07:51Следователи в Новосибирске проверяют сообщения о подростковой банде
07:49Ученые хотят восстановить популяцию леопарда в Корее с помощью России
07:44Голикова объяснила, почему владельцами маткапитала являются матери
Лента новостейМолния