Новые власти Боливии впервые за 11 лет назначили посла в США

"Сегодня министр иностранных дел Карен Лонгарик назначила чрезвычайным и полномочным послом при правительстве Соединенных Штатов Америки Уолтера Оскара Серрате Куэльяра, который ранее был послом и постоянным представителем Боливии при ООН", - говорится в сообщении МИД.

Моралес с минимальным отрывом выиграл президентские выборы 20 октября, но оппозиция во главе с Карлосом Месой заявила о массовых нарушениях. Сначала Моралес объявил новые выборы, но потом под давлением военных ушел с поста и покинул страну. Вслед за ним ушло в отставку все высшее руководство страны, власть перешла оппозиционному вице-спикеру сената Жанин Аньес. Парламент, который контролируют сторонники Моралеса, аннулировали его переизбрание.