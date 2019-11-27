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РИА Новости

Новые власти Боливии впервые за 11 лет назначили посла в США

02:44 27.11.2019 (обновлено: 03:13 27.11.2019)
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© REUTERS / Marco BelloОппозиционный сенатор Жанин Аньес во время выступления на балконе Президентского дворца в Ла-Пасе, Боливия. 12 ноября 2019
Оппозиционный сенатор Жанин Аньес во время выступления на балконе Президентского дворца в Ла-Пасе, Боливия. 12 ноября 2019
© REUTERS / Marco Bello
МОСКВА, 27 ноя - РИА Новости. Новые власти Боливии впервые с 2008 года назначили посла в США, сообщает МИД.
"Сегодня министр иностранных дел Карен Лонгарик назначила чрезвычайным и полномочным послом при правительстве Соединенных Штатов Америки Уолтера Оскара Серрате Куэльяра, который ранее был послом и постоянным представителем Боливии при ООН", - говорится в сообщении МИД.
В сентябре 2008 года президент Боливии Эво Моралес объявил американского посла Филиппа Голдберга персоной нон-грата, обвинив его в содействии сепаратистским движениям в стране. В ответ США заявили о своем решении выслать посла Боливии, назвав все обвинения в адрес Голдберга беспочвенными.
Моралес с минимальным отрывом выиграл президентские выборы 20 октября, но оппозиция во главе с Карлосом Месой заявила о массовых нарушениях. Сначала Моралес объявил новые выборы, но потом под давлением военных ушел с поста и покинул страну. Вслед за ним ушло в отставку все высшее руководство страны, власть перешла оппозиционному вице-спикеру сената Жанин Аньес. Парламент, который контролируют сторонники Моралеса, аннулировали его переизбрание.
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Смена власти в БоливииБоливияСШАВ мире
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