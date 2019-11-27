Бонд-детектив и тайная Москва Лунгина. Что нельзя пропустить в кино

МОСКВА, 27 ноя — РИА Новости, Анна Нехаева. Актер Дэниел Крейг раскроет убийство уровня Агаты Кристи в картине "Достать ножи", режиссер Александр Лунгин покажет Москву с петушиными боями в "Большой поэзии". А культовый японский автор Такаси Миике в своей 100-й картине с экшен-сценами и черным юмором поведает про "Первую любовь". Северной королеве Эльзе остается только петь, снеговику Олафу — терять нос в продолжении "Холодного сердца". О лучших фильмах этой недели — в материале РИА Новости.

Бонд и Капитан Америка ищут убийцу

Новая версия классической детективной загадки "кто же это совершил?" — фильм "Достать ножи" от Райана Джонсона. Режиссер фильмов "Звездные войны: Последние джедаи", "Петли времени" и нескольких эпизодов сериала "Во все тяжкие" решил пойти проверенным путем не только в сюжете и взял на главную роль действующего Джеймса Бонда — Дэниела Крейга. Тот перевоплотился в детектива, который в лучших традициях романов Агаты Кристи распутывает таинственное и внезапное убийство.

Сразу после 85-летия известного автора криминальных романов Харлана Тромби (Кристофер Пламмер) находят мертвым в его имении. Под подозрением детектива Бенуа Блана (Крейг) — каждый из многочисленных родственников, роли которых исполнили Джейми Ли Кертис, Майкл Шеннон, Дон Джонсон и Тони Коллетт. Крис Эванс (Капитан Америка в фильмах по комиксам Marvel) выступил в необычной для себя роли язвительного мерзавца.

© Централ Партнершип Кадр из фильма "Достать ножи" © Централ Партнершип Кадр из фильма "Достать ножи"

"Я люблю камерные фильмы, действие которых происходит в одной замкнутой локации, — приводят слова Крейга прокатчики. — Райану к тому же удалось придать фильму дух современности и сделать его не только захватывающим, но и забавным".

Похоже, актеру понравился и его персонаж, которого он сделал вдумчивым, наблюдательным и стильным. Почти Эркюль Пуаро, только без усиков.

© Централ Партнершип Актер Крис Эванс в фильме "Достать ножи" 1 из 3 Актер Крис Эванс в фильме "Достать ножи" © Централ Партнершип © Централ Партнершип Кадр из фильма "Достать ножи" 2 из 3 Кадр из фильма "Достать ножи" © Централ Партнершип © Централ Партнершип Дэниел Крейг в новом фильме Райана Джонсона 3 из 3 Дэниел Крейг в новом фильме Райана Джонсона © Централ Партнершип 1 из 3 Актер Крис Эванс в фильме "Достать ножи" © Централ Партнершип 2 из 3 Кадр из фильма "Достать ножи" © Централ Партнершип 3 из 3 Дэниел Крейг в новом фильме Райана Джонсона © Централ Партнершип

Отдельный плюс создателям за бережно сохраненную интригу и неожиданный финал. Как и полагается крепкому детективу!

Криминальная романтика и петухи

© Фото : пресс-служба кинокомпании "Адрес Фильм" Кадр из фильма "Большая поэзия" © Фото : пресс-служба кинокомпании "Адрес Фильм" Кадр из фильма "Большая поэзия"

Дебют Александра Лунгина, драма "Большая поэзия" о скрытой жизни Москвы в районах, куда только-только пустили метро, прогремела в этом году на "Кинотавре" и взяла приз за лучшую режиссуру.

В центре сюжета — два друга: Виктор (Александр Кузнецов) и Алексей (Алексей Филимонов). Они воевали на востоке Украины, сейчас работают инкассаторами на окраине Москвы, а еще ходят в поэтический кружок и на петушиные бои. В какой-то момент они решаются на ограбление банка, но то, что задумывалось как ковбойский боевик, превращается в самурайскую историю.

"Большая поэзия" — это фильм о трагедии личности, а не о драме эпохи, — рассказал режиссер в интервью РИА Новости. — Хотя в целом представления о том, что все изменилось и проблема насилия осталась в 1990-х, мне кажутся фантастически наивными. Вера людей в safety space (безопасное пространство. — Прим. ред.) поражает".

© ПРОвзгляд Виктор (Александр Кузнецов) и Алексей (Алексей Филимонов) в фильме "Большая поэзия" 1 из 3 Виктор (Александр Кузнецов) и Алексей (Алексей Филимонов) в фильме "Большая поэзия" © ПРОвзгляд © Фото : пресс-служба кинокомпании "Адрес Фильм" Кадр из фильма "Большая поэзия" Александра Лунгина 2 из 3 Кадр из фильма "Большая поэзия" Александра Лунгина © Фото : пресс-служба кинокомпании "Адрес Фильм" © Фото : предоставлено пресс-службой кинокомпании Актер Федор Лавров (Цыпин) в фильме "Большая поэзия" 3 из 3 Актер Федор Лавров (Цыпин) в фильме "Большая поэзия" © Фото : предоставлено пресс-службой кинокомпании 1 из 3 Виктор (Александр Кузнецов) и Алексей (Алексей Филимонов) в фильме "Большая поэзия" © ПРОвзгляд 2 из 3 Кадр из фильма "Большая поэзия" Александра Лунгина © Фото : пресс-служба кинокомпании "Адрес Фильм" 3 из 3 Актер Федор Лавров (Цыпин) в фильме "Большая поэзия" © Фото : предоставлено пресс-службой кинокомпании

Виды Москвы с новостройками вокруг огромной мусорной кучи, общежитиями гастарбайтеров — того, о чем даже не догадывается житель центра, конечно, в фильме не главное. Важны герои. Леха, который, по мнению самого режиссера, обычный (но оттого не менее интересный), и Виктор — что-то более редкое, он немного похож на главного репликанта из "Бегущего по лезвию".

Любовь в Стране восходящего солнца

© Парадиз Актеры Масатака Кубота и Сакурако Кониси в фильме "Первая любовь" © Парадиз Актеры Масатака Кубота и Сакурако Кониси в фильме "Первая любовь"

Культовый японский режиссер Такаси Миике, о котором в шутку говорят, что уж он-то без дела не сидит, снял свой 100-й фильм.

Ночь, Токио. Боксер со смертельным диагнозом Рео, девушка легкого поведения Моника, влипшая в долги. И, как следует из названия, первая любовь для каждого из них. Этого маловато для заявленного экшен-триллера с элементами черной комедии? Добавляем толпу убийц: якудза, продажный коп, киллерша, посланная китайской триадой, и даже призрак в белой простыне.

© Парадиз Кадр из фильма "Первая любовь" 1 из 3 Кадр из фильма "Первая любовь" © Парадиз © Парадиз Сцена из 100-го фильма режиссера Такаси Миике 2 из 3 Сцена из 100-го фильма режиссера Такаси Миике © Парадиз © Парадиз Рео (Масатака Кубота) и Моника (Сакурако Кониси), фильм "Первая любовь" 3 из 3 Рео (Масатака Кубота) и Моника (Сакурако Кониси), фильм "Первая любовь" © Парадиз 1 из 3 Кадр из фильма "Первая любовь" © Парадиз 2 из 3 Сцена из 100-го фильма режиссера Такаси Миике © Парадиз 3 из 3 Рео (Масатака Кубота) и Моника (Сакурако Кониси), фильм "Первая любовь" © Парадиз

Подача на грани абсурда, но картина будет понятна всем, ведь ее главные темы — дружба, предательство, любовь.

Кстати, помочь адаптировать проект и приблизить его к западному зрителю помог продюсер — британец Джереми Томас, до этого работавший над фильмами "Под покровом небес", "Ускользающая красота", "Мечтатели" и "Последний император", который стал обладателем девяти "Оскаров".

Праздник к нам приходит

© WDSSPR Эльза, Анна и Кристоф, "Холодное сердце 2" © WDSSPR Эльза, Анна и Кристоф, "Холодное сердце 2"

Зима даже еще не началась, но новогодние елки и гирлянды уже развешены, а значит, решили создатели "Холодного сердца 2", наступила пора праздничных кассовых сборов.

Во второй части истории на Эренделл нападает неведомая стихия, а белокурая королева Эльза слышит таинственные голоса, зовущие дальше на север. Ее своенравной сестре Анне, другу Кристофу, его верному оленю Свену и позитивному до дрожи снеговику Олафу приходится следовать за своей королевой — в Лапландию, к местным саамам. По пути герои узнают о своих предках, услышат древние легенды и — это же сказка! — раскроют тайны, касающиеся прошлого их родной страны. Главными соперниками выступят монолиты, воплощающие стихии Земли, Воды, Огня и Воздуха.

© WDSSPR Анна и Олаф, мультфильм "Холодное сердце 2" 1 из 3 Анна и Олаф, мультфильм "Холодное сердце 2" © WDSSPR © WDSSPR Эльза, олень Свен, снеговик Олаф и Анна в "Холодном сердце 2" 2 из 3 Эльза, олень Свен, снеговик Олаф и Анна в "Холодном сердце 2" © WDSSPR © WDSSPR Кадр из фильма "Холодное сердце 2" 3 из 3 Кадр из фильма "Холодное сердце 2" © WDSSPR 1 из 3 Анна и Олаф, мультфильм "Холодное сердце 2" © WDSSPR 2 из 3 Эльза, олень Свен, снеговик Олаф и Анна в "Холодном сердце 2" © WDSSPR 3 из 3 Кадр из фильма "Холодное сердце 2" © WDSSPR

Мастера, отвечающие за спецэффекты в новом "Холодном сердце", похоже, решили превзойти самих себя. Они прорисовали буквально каждую бусинку на платьях, все шерстинки на шкуре Свена и снежинки на сверкающем Олафе. А от батальных сцен захватывает дух.