От большого ума. Неожиданные качества, говорящие о высоком интеллекте

МОСКВА, 27 ноя — РИА Новости, Альфия Еникеева. Израильские генетики Израильские генетики определили , что тщательный отбор эмбрионов по признаку интеллекта гарантирует повышение IQ лишь на два с половиной пункта. На большее тем, кто прибегнул к искусственному оплодотворению, рассчитывать не стоит. Во-первых, сегодня не хватает инструментария для точной диагностики. Во-вторых, "умные" гены вполне могут быть связаны с другими, не всегда однозначными признаками, например повышенной волосатостью. РИА Новости разбирается, какие еще неожиданные характеристики сопутствуют высокому интеллекту.

Волосатые интеллектуалы

Согласно выводам работы американского исследователя Айкаракуди Элиаса, умственные способности мужчин с обилием волос на теле и лице выше, чем у остальных представителей сильного пола. Ученый проанализировал данные нескольких сотен студентов-медиков и выяснил, что очень волосатых среди них 45 процентов. В среднем в популяции таких меньше десяти процентов. Волосатые молодые люди преобладали и среди учащихся инженерных факультетов. А вот среди разнорабочих такие встречались редко.

Мужчин с обильной растительностью на теле оказалось много и в клубе "Менса" — неформальном международном объединении тех, чей IQ выше, чем у 98 процентов населения планеты. Изучив 117 членов клуба, Элиас обнаружил: чем выше показатели интеллекта, тем больше волос. Самые умные могли похвастаться растительностью не только на груди, но и на спине.

Матом ругаются умные

Развитые когнитивные способности нередко сочетаются с пристрастием к ненормативной лексике — к такому выводу независимо друг от друга пришли две команды ученых.

Сначала в 2015 году американские исследователи попросили 92 добровольцев за минуту назвать максимальное количество слов, начинающихся на определенную букву, а затем вспомнить как можно больше ругательств. Те, кто отлично выполнил первое задание, столь же виртуозно справились и со вторым. Причем женщины и мужчины сквернословили одинаково искусно.

"Внушительный запас табуированной лексики скорее говорит о развитых вербальных способностях, а не словарном дефиците", — отметили тогда авторы работы.

Два года спустя ученые Рочестерского университета (США), опросив тысячу человек, установили : чем выше IQ, тем чаще люди сквернословят, едят на завтрак острые блюда и любят ходить по дому голышом.

Совы умнее жаворонков

Согласно австралийскому исследованию , люди-совы, как правило, умнее жаворонков. Опросив 420 человек о режиме дня, специалисты предложили им пройти несколько испытаний, проверяющих способности к чтению и математике, рабочую память и скорость обработки информации. По всем пунктам лидировали любители поздно ложиться и вставать.

Похожие результаты получили и американские психологи, наблюдавшие в течение десяти лет за почти двадцатью тысячами школьников и студентов. Оказалось, что чем умнее подростки, тем чаще они засиживались до глубокой ночи и тем позже просыпались с утра.

© Satoshi Kanazawa, Kaja Perina Why night owls are more intelligent. Personality and Individual Differences. Volume 47, Issue 7, 2009, Pages 685-690. https://doi.org/10.1016/j.paid.2009.05.021 Ученые разделили участников исследования на пять групп в соответствии с показателями IQ. На левом графике показано среднее время отхода ко сну в каждой группе, на правом — время пробуждения по утрам © Satoshi Kanazawa, Kaja Perina Why night owls are more intelligent. Personality and Individual Differences. Volume 47, Issue 7, 2009, Pages 685-690. https://doi.org/10.1016/j.paid.2009.05.021 Ученые разделили участников исследования на пять групп в соответствии с показателями IQ. На левом графике показано среднее время отхода ко сну в каждой группе, на правом — время пробуждения по утрам

По мнению авторов работы, в этом нет ничего неожиданного. Хронотип сов — позднее эволюционное приобретение, ведь в древних и примитивных обществах рутинная ночная деятельность встречается довольно редко. А любые эволюционные новшества в первую очередь используются особями с высоким интеллектом, в то время как менее смышленые стараются придерживаться уже испытанных маршрутов.

По этой же причине мужчины с высоким IQ реже изменяют возлюбленным. В доисторические времена представители сильного пола старались заняться сексом с максимальным количеством партнерш, чтобы оставить после себя как можно больше детей. Ведь тогда шансы на то, что кто-то из них выживет и продолжит род, увеличиваются. Сегодня такой подход не работает, а репродуктивный успех мужчин не столь сильно зависит от численности потомства. Поэтому те, кто обладает развитыми когнитивными способностями, лучше контролируют инстинкты.

Интеллектуалы любят выпить

Тяга к алкоголю тоже может быть признаком высокого интеллекта, уверяют авторы сразу трех исследований. Сначала финские ученые, наблюдавшие за жизнью близнецов из почти трех тысяч семей, обнаружили , что дети, раньше других научившиеся говорить, читать и писать, став взрослыми, в среднем употребляют больше спиртного, чем их братья и сестры.

Согласно работе американских исследователей, те, чей IQ в 16 лет был выше 110, в зрелом возрасте выпивают чаще и больше. То же самое касается женщин, окончивших университет. В экспериментах международной научной группы добровольцы с высоким интеллектом тоже чаще употребляли спиртное. Причем за один раз могли выпить больше, чем менее высоколобые участники исследования.