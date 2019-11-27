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РИА Новости

На Камчатке на видео попала прогулка выдр по глубокому снегу

03:41 27.11.2019
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© РИА Новости / Алексей Даничев / Перейти в фотобанкРечная выдра
Речная выдра
© РИА Новости / Алексей Даничев
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МОСКВА, 27 ноя — РИА Новости. В объектив фотоловушки, установленной на кордоне Травяной в Южно-Камчатском заказнике, попали две речные выдры, сообщает пресс-служба Кроноцкого заповедника.
Сотрудники поясняют, что животные регулярно "обследуют" территорию кордона, оставляя в снегу глубокие следы-"траншеи".
"Любопытных выдр не смущает близость к человеческому жилью, как, впрочем, и медведей, норок, росомах, горностаев, соболей и других диких животных, которые периодически селятся рядом с инспекторскими домиками или захаживают "в гости", — рассказывают сотрудники пресс-службы.
Выдра
7 апреля, 23:07Туризм
На Камчатке на берегу Курильского озера под гостевым домом поселилась выдра
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ТуризмТуризмтуристыНовости - ТуризмКроноцкий заповедникКамчатский край
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