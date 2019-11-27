На Камчатке на видео попала прогулка выдр по глубокому снегу

МОСКВА, 27 ноя — РИА Новости. В объектив фотоловушки, установленной на кордоне Травяной в Южно-Камчатском заказнике, попали две речные выдры, сообщает пресс-служба Кроноцкого заповедника.
Сотрудники поясняют, что животные регулярно "обследуют" территорию кордона, оставляя в снегу глубокие следы-"траншеи".
"Любопытных выдр не смущает близость к человеческому жилью, как, впрочем, и медведей, норок, росомах, горностаев, соболей и других диких животных, которые периодически селятся рядом с инспекторскими домиками или захаживают "в гости", — рассказывают сотрудники пресс-службы.