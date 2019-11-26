В Госдуму внесли проект о предельном возрасте ректоров вузов

МОСКВА, 26 ноя - РИА Новости. Депутаты Госдумы от " Единой России " внесли в нижнюю палату парламента законопроект, которым предлагается увеличить предельный возраст ректоров вузов с 65 до 70 лет, следует из базы данных ГД

Авторами инициативы выступили депутаты Гаджимет Сафаралиев и Евгений Марченко.

"В государственных и муниципальных образовательных организациях высшего образования должности ректора, проректоров, руководителей филиалов замещаются лицами в возрасте не старше семидесяти лет независимо от срока действия трудовых договоров. Лица, занимающие указанные должности и достигшие возраста семидесяти лет, переводятся с их письменного согласия на иные должности, соответствующие их квалификации", - говорится в проекте закона.

Действующее законодательство предусматривает предельный возраст для этих должностей в 65 лет. Пребывание ректора на своей должности до 70 лет возможно только в случае, если учредитель вуза продлит срок его пребывания по представлению ученого совета государственной или муниципальной образовательной организации высшего образования.

"Именно опытные и мудрые люди должны работать в руководстве ВУЗов. Руководители в этих сферах должны определяться по результатам их работы, а не по возрастным данным. Для высвобождения утративших свои профессиональные навыки руководителей ВУЗов достаточно имеющихся аттестационных механизмов", - говорится в пояснительной записке.

Депутаты указывают, что законопроект учитывает отечественную и зарубежную практику функционирования руководящего аппарата высших образовательных учреждений.

Также депутаты внесли законопроект, которым предлагается совместить должности президента вуза и председателя учёного совета образовательной организации, а также предусмотреть возможность для дополнительных полномочий президента вуза.

Действующее законодательство определяет, что вуз по решению ученого совета может учреждать должность президента образовательной организации высшего образования, а порядок его избрания и полномочия определяются уставом вуза.