В Госдуму внесли проект о предельном возрасте ректоров вузов

МОСКВА, 26 ноя - РИА Новости. Депутаты Госдумы от "Единой России" внесли в нижнюю палату парламента законопроект, которым предлагается увеличить предельный возраст ректоров вузов с 65 до 70 лет, следует из базы данных ГД.
Авторами инициативы выступили депутаты Гаджимет Сафаралиев и Евгений Марченко.
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"В государственных и муниципальных образовательных организациях высшего образования должности ректора, проректоров, руководителей филиалов замещаются лицами в возрасте не старше семидесяти лет независимо от срока действия трудовых договоров. Лица, занимающие указанные должности и достигшие возраста семидесяти лет, переводятся с их письменного согласия на иные должности, соответствующие их квалификации", - говорится в проекте закона.
Действующее законодательство предусматривает предельный возраст для этих должностей в 65 лет. Пребывание ректора на своей должности до 70 лет возможно только в случае, если учредитель вуза продлит срок его пребывания по представлению ученого совета государственной или муниципальной образовательной организации высшего образования.
"Именно опытные и мудрые люди должны работать в руководстве ВУЗов. Руководители в этих сферах должны определяться по результатам их работы, а не по возрастным данным. Для высвобождения утративших свои профессиональные навыки руководителей ВУЗов достаточно имеющихся аттестационных механизмов", - говорится в пояснительной записке.
Депутаты указывают, что законопроект учитывает отечественную и зарубежную практику функционирования руководящего аппарата высших образовательных учреждений.
Также депутаты внесли законопроект, которым предлагается совместить должности президента вуза и председателя учёного совета образовательной организации, а также предусмотреть возможность для дополнительных полномочий президента вуза.
Действующее законодательство определяет, что вуз по решению ученого совета может учреждать должность президента образовательной организации высшего образования, а порядок его избрания и полномочия определяются уставом вуза.
В предлагаемой редакции этой статьи закона "Об образовании" устанавливается, что "по решению ее ученого совета может учреждаться должность президента образовательной организации высшего образования, являющегося председателем ученого совета образовательной организации высшего образования". Кроме того, порядок избрания президента и его дополнительные полномочия определяются уставом образовательной организации высшего образования.