Главу антифашистского комитета Латвии вызвали в Службу госбезопасности

РИГА, 26 ноя – РИА Новости. Глава Глава латвийского антифашистского комитета (ЛАК) Иосиф Корен сообщил, что его вызвали на беседу в Службу государственной безопасности.

"Получил приглашение на беседу в СГБ. Тема - заявление NA (входящее в состав правительства Латвии национальное объединение "Все - Латвии" – ред.) об организованном ЛАК "антигосударственном" праздновании годовщины освобождения Риги от фашистов", - написал Корен на своей странице в Facebook

Он также считает, что вряд ли будет задержат, но рассматривает возможность написать ответное заявление на "Все-Латвии".

Рига была освобождена от немецких захватчиков 13 октября 1944 года. 13 октября 2019 года в Риге прошел ряд мероприятий, посвященных освобождению столицы Латвии от германских войск.

Освобождение Прибалтики - большая операция, в которой участвовало несколько фронтов, в том числе три Прибалтийских, часть сил третьего Белорусского фронта и частично Ленинградского фронта, а также часть Балтийского флота. В ходе этого наступления были освобождены Эстония, Латвия и Литва. Из 59 немецких дивизий были разбиты 29, остальные 30 ушли в Курляндию.