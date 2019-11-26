Главу антифашистского комитета Латвии вызвали в Службу госбезопасности

РИГА, 26 ноя – РИА Новости. Глава латвийского антифашистского комитета (ЛАК) Иосиф Корен сообщил, что его вызвали на беседу в Службу государственной безопасности.
"Получил приглашение на беседу в СГБ. Тема - заявление NA (входящее в состав правительства Латвии национальное объединение "Все - Латвии" – ред.) об организованном ЛАК "антигосударственном" праздновании годовщины освобождения Риги от фашистов", - написал Корен на своей странице в Facebook.
Он также считает, что вряд ли будет задержат, но рассматривает возможность написать ответное заявление на "Все-Латвии".
Рига была освобождена от немецких захватчиков 13 октября 1944 года. 13 октября 2019 года в Риге прошел ряд мероприятий, посвященных освобождению столицы Латвии от германских войск.
Освобождение Прибалтики - большая операция, в которой участвовало несколько фронтов, в том числе три Прибалтийских, часть сил третьего Белорусского фронта и частично Ленинградского фронта, а также часть Балтийского флота. В ходе этого наступления были освобождены Эстония, Латвия и Литва. Из 59 немецких дивизий были разбиты 29, остальные 30 ушли в Курляндию.
В то же время страны Балтии считают, что с 1940 по 1991 годы были якобы оккупированы СССР. Россия как правопреемница СССР категорически не согласна с такой постановкой вопроса. Руководство России неоднократно заявляло, что ни о какой оккупации стран Балтии со стороны СССР не может быть и речи. МИД РФ пояснял, что рассматривает присоединение Прибалтики к СССР как соответствовавшее нормам международного права того времени.
1 октября, 10:08Сказано в эфире"Все перевернется с ног на голову". Что ждет страну, чтящую легионеров ССГлаву Минобороны Латвии призвали уйти в отставку из-за его слов о том, что легионеры СС – гордость страны. По мере приближения 75-летия победы над фашизмом в странах Прибалтики будет нагнетаться антироссийская истерия, такое мнение в эфире радио Sputnik высказал политолог Евгений Бень.