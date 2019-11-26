Прокуратура объяснила, почему закрыла дело Ирины Голосной

МОСКВА, 26 ноя – РИА Новости. Прокуратура Москвы отменила уголовное дело в отношении замруководителя Прокуратура Москвы отменила уголовное дело в отношении замруководителя Росалкогольрегулирования (РАР) Ирины Голосной из-за нарушений следователем Уголовно-процессуального кодекса, но детали не уточняются.

Об этом рассказала во вторник РИА Новости пресс-секретарь столичной прокуратуры Людмила Нефедова.

"Причиной отмены послужило нарушение требований уголовно-процессуального законодательства, допущенное следственным органом. Постановление об отмене решения о возбуждении уголовного дела … направлены следователю для устранения выявленных недостатков", - сказала Нефедова.

"Коммерсант" сегодня написал, что уголовное дело о злоупотреблении полномочиями в отношении Голосной закрыл первый зампрокурора Москвы Олег Манаков. Информированный источник позднее подтвердил РИА Новости эту информацию и добавил, что Следственный комитет планирует обжаловать это решение.

Несколько часов назад Мосгорсуд отменил арест Голосной, и до конца дня чиновницу должны освободить из СИЗО.

СК РФ утверждал, что Голосная, зная, что оборудование пивоваренной компании для фиксации и передачи данных об объемах производства в ЕГАИС не соответствует стандартам, поручила сотрудникам подготовить заключение, что приборы опломбированы.