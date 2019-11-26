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РИА Новости

Прокуратура объяснила, почему закрыла дело Ирины Голосной

18:50 26.11.2019
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© РИА Новости / Сергей МамонтовИрина Голосная в суде
Ирина Голосная в суде
© РИА Новости / Сергей Мамонтов
МОСКВА, 26 ноя – РИА Новости. Прокуратура Москвы отменила уголовное дело в отношении замруководителя Росалкогольрегулирования (РАР) Ирины Голосной из-за нарушений следователем Уголовно-процессуального кодекса, но детали не уточняются.
Об этом рассказала во вторник РИА Новости пресс-секретарь столичной прокуратуры Людмила Нефедова.
"Причиной отмены послужило нарушение требований уголовно-процессуального законодательства, допущенное следственным органом. Постановление об отмене решения о возбуждении уголовного дела … направлены следователю для устранения выявленных недостатков", - сказала Нефедова.
"Коммерсант" сегодня написал, что уголовное дело о злоупотреблении полномочиями в отношении Голосной закрыл первый зампрокурора Москвы Олег Манаков. Информированный источник позднее подтвердил РИА Новости эту информацию и добавил, что Следственный комитет планирует обжаловать это решение.
Несколько часов назад Мосгорсуд отменил арест Голосной, и до конца дня чиновницу должны освободить из СИЗО.
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СК РФ утверждал, что Голосная, зная, что оборудование пивоваренной компании для фиксации и передачи данных об объемах производства в ЕГАИС не соответствует стандартам, поручила сотрудникам подготовить заключение, что приборы опломбированы.
Те исполнили приказ "из карьеризма и желания выслужиться", утверждают в Следственном комитете. В результате компания продолжила производить пиво, не отправляя данные в государственную систему, и тем самым избежала уплаты налогов на 58 миллионов рублей, считает следствие.
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Дело Ирины ГолоснойИрина ГолоснаяСледственный комитет РФРосалкогольрегулированиеМосковский городской судРоссияПроисшествия
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