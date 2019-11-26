Лучших в науке определят в ходе конкурса "Лидеры России"

МОСКВА, 26 ноя — РИА Новости. Тест по специализации "Наука" для участников конкурса "Лидеры России" начнется 2 декабря, сообщает пресс-служба АНО "Россия – страна возможностей". На что обратить внимание при прохождении этого этапа, а также какие задания ждут участников, рассказали на пресс-брифинге соорганизаторы теста, члены координационного совета по делам молодежи в научной и образовательных сферах Совета при президенте РФ по науке и образованию.

Перед созданием теста был составлен портрет современного лидера науки. Эксперты выделили ряд компетенций, в том числе и специфических, для научной сферы, таких как умение коммуницировать, выстраивать кооперации, использовать инструменты поддержки, коммерциализировать научные знания, рассказал председатель координационного совета по делам молодежи в научной и образовательных сферах совета при президенте РФ по науке и образованию Никита Марченков.

По его словам, в итоге сформирован комплексный специализированный тест, позволяющий оценить, насколько участник ориентируется в современном научном развитии.

"Основные направления проверки в тесте – это знание научно-технических трендов, мер поддержки, национальных проектов", – подчеркнул проректор по модернизации и стратегическому развитию Московского государственного технического университета имени Н.Э.Баумана Борис Коробец.

Отдельный блок вопросов посвящен результатам научно-исследовательской деятельности. Участники должны уметь пользоваться различными базами данных, такими как Scopus, Web of Science и другими.

Кроме того, в ходе теста проверят знания способов подачи патентных заявок, проведения полного цикла патентования исследования, коммерциализации проекта – доведения от научно-исследовательской разработки до стартапов, рассказал лауреат премии президента РФ в области науки и инноваций для молодых ученых, заведующий лабораторией нанобиотехнологий Московского физико-технического института Максим Никитин.

Всего на участие в конкурсе "Лидеры России" по специализации "Наука" пришло 22 272 заявки. По окончании дистанционного этапа тестирования к очным испытаниям будут допущены 300 человек.

Подробные отчеты с индивидуальными рекомендациями конкурсанты второго блока дистанционного тестирования получат 12–13 декабря.