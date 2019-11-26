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РИА Новости

Лучших в науке определят в ходе конкурса "Лидеры России"

18:19 26.11.2019 (обновлено: 19:43 26.11.2019)
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© Пресс-служба АНО "Россия – страна возможностей"Пресс-брифинг соорганизаторов теста по специализации "Наука" для участников конкурса "Лидеры России"
Пресс-брифинг соорганизаторов теста по специализации Наука для участников конкурса Лидеры России
© Пресс-служба АНО "Россия – страна возможностей"
МОСКВА, 26 ноя — РИА Новости. Тест по специализации "Наука" для участников конкурса "Лидеры России" начнется 2 декабря, сообщает пресс-служба АНО "Россия – страна возможностей". На что обратить внимание при прохождении этого этапа, а также какие задания ждут участников, рассказали на пресс-брифинге соорганизаторы теста, члены координационного совета по делам молодежи в научной и образовательных сферах Совета при президенте РФ по науке и образованию.
Перед созданием теста был составлен портрет современного лидера науки. Эксперты выделили ряд компетенций, в том числе и специфических, для научной сферы, таких как умение коммуницировать, выстраивать кооперации, использовать инструменты поддержки, коммерциализировать научные знания, рассказал председатель координационного совета по делам молодежи в научной и образовательных сферах совета при президенте РФ по науке и образованию Никита Марченков.
По его словам, в итоге сформирован комплексный специализированный тест, позволяющий оценить, насколько участник ориентируется в современном научном развитии.
"Основные направления проверки в тесте – это знание научно-технических трендов, мер поддержки, национальных проектов", – подчеркнул проректор по модернизации и стратегическому развитию Московского государственного технического университета имени Н.Э.Баумана Борис Коробец.
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Отдельный блок вопросов посвящен результатам научно-исследовательской деятельности. Участники должны уметь пользоваться различными базами данных, такими как Scopus, Web of Science и другими.
Кроме того, в ходе теста проверят знания способов подачи патентных заявок, проведения полного цикла патентования исследования, коммерциализации проекта – доведения от научно-исследовательской разработки до стартапов, рассказал лауреат премии президента РФ в области науки и инноваций для молодых ученых, заведующий лабораторией нанобиотехнологий Московского физико-технического института Максим Никитин.
Всего на участие в конкурсе "Лидеры России" по специализации "Наука" пришло 22 272 заявки. По окончании дистанционного этапа тестирования к очным испытаниям будут допущены 300 человек.
Подробные отчеты с индивидуальными рекомендациями конкурсанты второго блока дистанционного тестирования получат 12–13 декабря.
Конкурс "Лидеры России" реализуется автономной некоммерческой организацией "Россия – страна возможностей" по поручению президента России и является флагманским проектом одноименной платформы, которая объединяет 22 проекта. Конкурс проводится при поддержке Российской академии народного хозяйства и государственной службы при президенте РФ.
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