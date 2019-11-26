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РИА Новости

Из-за холодов усилен контроль за температурой в подмосковных автобусах

16:47 26.11.2019
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© РИА Новости / Владимир ФедоренкоАвтобус движется по заснеженной улице
Автобус движется по заснеженной улице
© РИА Новости / Владимир Федоренко
МОСКВА, 26 ноя — РИА Новости. В связи с наступившим похолоданием в Подмосковье усилили контроль за состоянием температурного режима в салонах автобусов. Об этом сообщил телеканал "360" со ссылкой на пресс-службу "Мострансавто".
В "Мострансавто" рассказали, что каждый день на областные маршруты выходит более четырех тысяч автобусов компании. Больше всего внимание уделяют исправности отопительного оборудования. Кроме того, с водителями проводят дополнительный инструктаж на предмет соблюдения правильного температурного режима в салонах автобусов.
Так, в салоне автобуса, по принятым стандартам, должно быть не менее 12 градусов тепла при температуре за окном ниже пяти градусов и не более 25 градусов при 20 градусах на улице.
По прогнозу, на этой неделе в московском регионе ожидается ледяной дождь на юге, юго-востоке, востоке. Также ухудшиться погода может в Чехове, Серпухове, Ступине и других муниципалитетах.
Все автобусы уже прошли необходимые ремонтные работы, однако дополнительный контроль поможет избежать неприятностей в условиях ухудшения погодных условий.
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