Из-за холодов усилен контроль за температурой в подмосковных автобусах

МОСКВА, 26 ноя — РИА Новости. В связи с наступившим похолоданием в Подмосковье усилили контроль за состоянием температурного режима в салонах автобусов. Об этом сообщил телеканал В связи с наступившим похолоданием в Подмосковье усилили контроль за состоянием температурного режима в салонах автобусов. Об этом сообщил телеканал "360" со ссылкой на пресс-службу "Мострансавто".

В "Мострансавто" рассказали, что каждый день на областные маршруты выходит более четырех тысяч автобусов компании. Больше всего внимание уделяют исправности отопительного оборудования. Кроме того, с водителями проводят дополнительный инструктаж на предмет соблюдения правильного температурного режима в салонах автобусов.

Так, в салоне автобуса, по принятым стандартам, должно быть не менее 12 градусов тепла при температуре за окном ниже пяти градусов и не более 25 градусов при 20 градусах на улице.

По прогнозу, на этой неделе в московском регионе ожидается ледяной дождь на юге, юго-востоке, востоке. Также ухудшиться погода может в Чехове, Серпухове, Ступине и других муниципалитетах.