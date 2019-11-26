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РИА Новости

Медведев обсудил с Чибисом развитие рыбной промышленности в регионе

16:41 26.11.2019
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© РИА Новости / Дмитрий Астахов / Перейти в фотобанк Председатель правительства РФ Дмитрий Медведев и губернатор Мурманской области Андрей Чибис во время встречи. 26 ноября 2019
 Председатель правительства РФ Дмитрий Медведев и губернатор Мурманской области Андрей Чибис во время встречи. 26 ноября 2019
© РИА Новости / Дмитрий Астахов
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Председатель правительства РФ Дмитрий Медведев и губернатор Мурманской области Андрей Чибис во время встречи. 26 ноября 2019
ГОРКИ, 26 ноя - РИА Новости. Меры, предпринимаемые в Мурманской области, должны привести к появлению современного и эффективного рыболовецкого флота, а также появлению на прилавках доступной и качественной свежей рыбы, заявил премьер-министр РФ Дмитрий Медведев.

"Все меры, которые предпринимаются в этом направлении, должны привести к следующему результату - у нас и рыболовецкий флот должен осовремениться, стать нормальным, современным, эффективным, а, с другой стороны, в конечном счете - это просто должно быть на прилавке и должно быть доступно по финансовым возможностям населения Мурманской области", - сказал Медведев на встрече с губернатором Мурманской области Андреем Чибисом.

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В ходе встречи Чибис рассказал о мерах, которые предпринимают власти в экономической и социальной сферах. Он подчеркнул, что благодаря поддержке правительства в области строятся новые суда, а также запущен проект "Наша рыба".
В рамках этого проекта организовываются ярмарки выходного дня, где реализуется свежая охлажденная рыба на 30% ниже рыночной стоимости. "Очень серьезный спрос - на 30% дешевле, вот треска, которая очень популярна, - 209 рублей. Был очень важный запрос от людей, когда я приехал: "Мы живем в морском городе, а рыбы качественной и доступной у нас недостаточно", - сказал Чибис.
Премьер на это заметил: "Не могу это не подтвердить". Он вспомнил, что в 2008 году во время посещения Мурманской области поразился отсутствию в магазинах местной рыбы. "Понятно, что тогда и коммуникации хуже были, и транспорт был хуже, но, тем не менее, в Мурманске вообще не было северной рыбы, мурманской рыбы. Может быть, в одном месте я что-то и увидел такое, а так, в основном, все иностранное", - сказал Медведев, заметив, что это неправильно.
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При этом премьер, говоря о мерах, которые предпринимаются властями региона, заметил, что моментально ситуация, конечно, не изменится. Губернатор также доложил премьеру о ходе реализации в области национальных проектов. Касаясь сферы строительства, он обратил внимание на короткий строительный период в области, а также на проблемы с подрядчиками, которые возникают у многих регионов. "Тем не менее, мы очень жестко контролируем и продвинулись вперед", - сказал губернатор.
По его словам, в следующем году власти поставили задачу все дорожные работы, в том числе и муниципальные, завершать к периоду возвращения людей из отпусков.
"Очень активно движемся по теме культуры. Первым в рамках нацпроекта модернизирован, реконструирован очень красиво кукольный театр, будем открывать в середине декабря. Министр культуры планирует его посетить, это открытие", - рассказал Чибис. Говоря о работе в рамках проекта "Городская среда", он отметил, что региональные власти, помимо тех проектов, которые были задолго запланированы, реализуют спецплан по открытию дополнительных спортивных площадок и детских городков.
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"Мы трансформаторные и насосные станции переделали. Все равно деньги тратятся на это. Так давайте не просто красить в классические бежевый, зеленый цвета", - сказал он, заметив, что эти объекты были превращены в картины, которые были отобраны на конкурсе выпускников учебных заведений области. Медведев на это заметил: "На следующий день, надеюсь, их не закрасили". "Их не закрасили и, более того, очень пошла эта тема", - сказал Чибис. Премьер-министр отметил, что городское искусство - это популярная в мире тема.
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Андрей ЧибисДмитрий МедведевРоссияМурманская областьОбщество
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