В Берлине затруднено движение из-за акции протеста фермеров

БЕРЛИН, 26 ноя - РИА Новости. Немецкие фермеры, протестующие против предложений правительства об использовании удобрений, вывели тысячи единиц сельхозтехники на улицы городов, во вторник акция добралась до Берлина, в котором в настоящий момент серьезно осложнилась дорожная обстановка, передает корреспондент РИА Новости.
Акция проводится уже не в первый раз и организована крестьянским движением "Земля объединяет" (Landschaft Verbindung). Сейчас она затронула 16 других городов, включая Мюнхен, Байройт, Эрфурт, Рендсбург, Ганновер, Ольденбург, Штутгарт, Фрайбург, Лейпциг и Герлиц. Всего протестующие намерены вывести на улицы до 5 тысяч единиц сельхозтехники и до 10 тысяч фермеров.
Фермеры недовольны новыми планами правительства Германии по снижению использования нитратов и жидкого навоза при удобрении земель, нацеленными на защиту окружающей среды. Кроме того, сельхозработники считают, что данные меры поставят под угрозу существование малых семейных ферм.
#Bauerndemo in #Berlin - Aber ich suche vergebens Dreschflegel, Heugabeln, Streitsense & Co, die die #Bauern anno domini 1525 als "Verhandlungsmasse" recht erfolgreich (zumindest zu Beginn) mit in die Proteste geführt hatten... Vielleicht ja dann zum 500. Jahrestag? pic.twitter.com/NZmO7McjHD— Florian Warweg (@FWarweg) November 26, 2019
Берлинская полиция и городской центр организации движения призывают жителей не пользоваться во вторник личным транспортом и пересесть на общественный. Однако наземный транспорт тоже может ходить с перебоями из-за пробок.
Фермеры на сельхозтехнике въезжают в город с пяти магистралей, чтобы встретиться на центральной площади Большой Звезды (Гросер-Штерн) в парке Большой Тиргартен.
Предыдущая акция проходила в Германии месяц назад и также вызвала блокировку движения в Берлине.
Während im Reichstag der Haushalt beraten wird, habe ich mich mal unter die #Bauern gemischt, um ihnen zuzuhören. Wenn sie uns schon in #Berlin besuchen, sollten wir Abgeordnete auch hingehen. #Bauerndemo #rechthabensie pic.twitter.com/lYztLDgwmD— Joana Cotar, MdB (@JoanaCotar) November 26, 2019