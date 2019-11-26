В Берлине затруднено движение из-за акции протеста фермеров

БЕРЛИН, 26 ноя - РИА Новости. Немецкие фермеры, протестующие против предложений правительства об использовании удобрений, вывели тысячи единиц сельхозтехники на улицы городов, во вторник акция добралась до Немецкие фермеры, протестующие против предложений правительства об использовании удобрений, вывели тысячи единиц сельхозтехники на улицы городов, во вторник акция добралась до Берлина , в котором в настоящий момент серьезно осложнилась дорожная обстановка, передает корреспондент РИА Новости.

Акция проводится уже не в первый раз и организована крестьянским движением "Земля объединяет" (Landschaft Verbindung). Сейчас она затронула 16 других городов, включая Мюнхен, Байройт, Эрфурт, Рендсбург, Ганновер, Ольденбург, Штутгарт, Фрайбург, Лейпциг и Герлиц. Всего протестующие намерены вывести на улицы до 5 тысяч единиц сельхозтехники и до 10 тысяч фермеров.

Фермеры недовольны новыми планами правительства Германии по снижению использования нитратов и жидкого навоза при удобрении земель, нацеленными на защиту окружающей среды. Кроме того, сельхозработники считают, что данные меры поставят под угрозу существование малых семейных ферм.

#Bauerndemo in #Berlin - Aber ich suche vergebens Dreschflegel, Heugabeln, Streitsense & Co, die die #Bauern anno domini 1525 als "Verhandlungsmasse" recht erfolgreich (zumindest zu Beginn) mit in die Proteste geführt hatten... Vielleicht ja dann zum 500. Jahrestag? pic.twitter.com/NZmO7McjHD — Florian Warweg (@FWarweg) November 26, 2019

Берлинская полиция и городской центр организации движения призывают жителей не пользоваться во вторник личным транспортом и пересесть на общественный. Однако наземный транспорт тоже может ходить с перебоями из-за пробок.

Фермеры на сельхозтехнике въезжают в город с пяти магистралей, чтобы встретиться на центральной площади Большой Звезды (Гросер-Штерн) в парке Большой Тиргартен.

Предыдущая акция проходила в Германии месяц назад и также вызвала блокировку движения в Берлине.