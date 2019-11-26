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РИА Новости

В Берлине затруднено движение из-за акции протеста фермеров

16:28 26.11.2019 (обновлено: 16:31 26.11.2019)
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© РИА НовостиАкция протеста немецких фермеров в Берлине
Акция протеста немецких фермеров в Берлине
© РИА Новости
БЕРЛИН, 26 ноя - РИА Новости. Немецкие фермеры, протестующие против предложений правительства об использовании удобрений, вывели тысячи единиц сельхозтехники на улицы городов, во вторник акция добралась до Берлина, в котором в настоящий момент серьезно осложнилась дорожная обстановка, передает корреспондент РИА Новости.
Акция проводится уже не в первый раз и организована крестьянским движением "Земля объединяет" (Landschaft Verbindung). Сейчас она затронула 16 других городов, включая Мюнхен, Байройт, Эрфурт, Рендсбург, Ганновер, Ольденбург, Штутгарт, Фрайбург, Лейпциг и Герлиц. Всего протестующие намерены вывести на улицы до 5 тысяч единиц сельхозтехники и до 10 тысяч фермеров.
Фермеры недовольны новыми планами правительства Германии по снижению использования нитратов и жидкого навоза при удобрении земель, нацеленными на защиту окружающей среды. Кроме того, сельхозработники считают, что данные меры поставят под угрозу существование малых семейных ферм.
Берлинская полиция и городской центр организации движения призывают жителей не пользоваться во вторник личным транспортом и пересесть на общественный. Однако наземный транспорт тоже может ходить с перебоями из-за пробок.
Фермеры на сельхозтехнике въезжают в город с пяти магистралей, чтобы встретиться на центральной площади Большой Звезды (Гросер-Штерн) в парке Большой Тиргартен.
Предыдущая акция проходила в Германии месяц назад и также вызвала блокировку движения в Берлине.
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Ольденбург (Германия)МюнхенБерлин (город)В мире
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