В РПЦ удивлены позицией Мединского по качеству ТВ-программ

МОСКВА, 26 ноя – РИА Новости. В Московской патриархии выразили удивление "тональностью" и позицией министра культуры РФ Владимира Мединского, предложившего в разговоре с журналистами о качестве программ отечественного телевидения просто использовать "красную кнопку" для выключения телевизора.

В свою очередь митрополит Запорожский и Мелитопольский Лука (УПЦ) ранее обратил внимание на то, что информационный и прочий "негатив", который часто транслируется с телеэкранов, "шаг за шагом расшатывает психику человека и доводит ее до пограничных состояний".