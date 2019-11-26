В РПЦ удивлены позицией Мединского по качеству ТВ-программ

МОСКВА, 26 ноя – РИА Новости. В Московской патриархии выразили удивление "тональностью" и позицией министра культуры РФ Владимира Мединского, предложившего в разговоре с журналистами о качестве программ отечественного телевидения просто использовать "красную кнопку" для выключения телевизора.
Ранее в интервью журналистам РБК Мединский рассказал, что уже некоторое время вообще не смотрит телевизор. Министр заметил, что каждый имеет возможность в любой момент выключить телевизор: "есть пульт с красной кнопкой в правом верхнем углу", которой можно "воспользоваться и не смотреть". Как добавил министр, "чтобы тратить время на просмотр ток-шоу - вы меня увольте".
Комментируя это высказывание, заместитель управляющего делами Московской патриархии, викарий (помощник) патриарха епископ Зеленоградский Савва (Тутунов) назвал его "странным".
"Во-первых, тональность: нарочито и менторски звучит рассказ про "красную кнопочку". Во-вторых: и что? Надо отдавать ТВ на откуп тем, кто делают такой контент, из-за которого оптимальным выбором является "красная кнопочка"?" - написал епископ Савва в своем Telegram-канале.
В свою очередь митрополит Запорожский и Мелитопольский Лука (УПЦ) ранее обратил внимание на то, что информационный и прочий "негатив", который часто транслируется с телеэкранов, "шаг за шагом расшатывает психику человека и доводит ее до пограничных состояний".