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Формирующиеся звезды в галактике Большое Магелланово облако
РИА Наука
2019-11-26T11:55+0300
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РИА Новости

Слухи о гибели Большого красного пятна Юпитера сильно преувеличены

11:54 26.11.2019 (обновлено: 11:55 26.11.2019)
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CC BY 2.0 / NASA/JPL-Caltech/SwRI/MSSS/Kevin M. Gill / Cоставная фотография облаков южных широт Юпитера, снятая JunoCam с борта Juno. 25 февраля 2019 года
Cоставная фотография облаков южных широт Юпитера, снятая JunoCam с борта Juno. 25 февраля 2019 года
CC BY 2.0 / NASA/JPL-Caltech/SwRI/MSSS/Kevin M. Gill /
Cоставная фотография облаков южных широт Юпитера, снятая JunoCam с борта Juno. 25 февраля 2019 года
МОСКВА, 26 ноя — РИА Новости. Ученые доказали, что кажущееся уменьшение Большого красного пятна Юпитера является оптической иллюзией, связанной с движением облаков. Результаты исследования опубликованы в виде тезисов к докладу на 72-м ежегодном собрании Американского физического общества (APS).
Большое красное пятно — самый примечательный объект на Юпитере. Это огромный антициклон, постоянно вращающийся в верхних слоях атмосферы планеты. С тех пор, как пятно было открыт в 1665 году, периодически наблюдается небольшое изменение его размеров, иногда пятно меняет цвет и перемещается, но в целом сохраняется на протяжении вот уже более трехсот лет.
В последние годы астрономы заметили, что облака начали затягивать Большое красное пятно, а весной 2019 года несколько раз отмечалось, как от него отрывались крупные "хлопья", представляющие собой крупные облака и вихри площадью в десятки тысяч квадратных километров, которые удалялись от пятна и исчезали в атмосфере планеты. Существование отделяющихся от пятна "хлопьев" подтвердил в конце лета зонд Juno, в очередной раз сблизившийся с Юпитером и получивший новые фотографии. Это породило предположения, что пятно скоро может исчезнуть.
Американские ученые во главе с Филипом Маркусом (Philip Marcus) из Калифорнийского университета в Беркли, изучившие явление, делают вывод о том, что отслаивание "хлопьев" от Большого красного пятна не означает его гибели.
© Chris GoСерия изображений, на которых запечатлено повторяющееся "отслаивание" облаков от Большого красного пятна весной 2019 года
Серия изображений, на которых запечатлено повторяющееся отслаивание облаков от Большого красного пятна весной 2019 года
© Chris Go
Серия изображений, на которых запечатлено повторяющееся "отслаивание" облаков от Большого красного пятна весной 2019 года
"У нас нет никаких доказательств того, что сам ураган изменился в размерах или потерял в силе. Сообщения о его смерти сильно преувеличены, — приводятся в пресс-релизе APS слова Маркуса. — Это является вполне естественным состоянием вихря с облачным покровом, а не признаком его исчезновения".
По мнению ученого, наблюдаемые изменения конфигурации атмосферного антициклона связаны с тем, что в него врезались более мелкие вихревые образования, создавая точки застоя, в которых скорость потока сначала резко падала, а затем возрастала. Это и приводило к формированию замеченных астрономами "хлопьев", отрывающихся от Большого красного пятна.
Маркус и его коллеги считают, что наблюдаемое отделение "хлопьев" — своеобразный процесс обновления его облачного покрова. Создав детальную компьютерную модель гигантского урагана, ученые обратили внимание на одну его отличительную особенность.
У Большого красного пятна есть две внутренние границы, и если расстояние между этими линиями становится большим: визуально кажется, что Большое пятно сливается с соседними ураганами и растет. В другом случае, рядом с пятном возникают другие ураганы и наблюдатели начинают полагать, что Большое пятно разваливается на части. В реальности его размеры фактически не меняются.
Сохраняется и основная функция пятна — это гигантская воронка, по которой тепло из недр планеты перекачивается в атмосферу.
Большое красное пятно Юпитера снятое зондом Juno
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"Вторичная циркуляция, вызванная нагревом и охлаждением над верхушкой вихря и под ним, позволяет Большому красному пятну существовать на протяжении веков и помогает противостоять турбулентности, изменениям вязкости и теплопотерям" — говорит Маркус.
Таким образом, уменьшение Большого красного пятна — оптическая иллюзия. Красное пятно на снимках Юпитера и его реальные размеры не всегда совпадают из-за плотности облаков. На самом деле ураган остается примерно одного и того же размера.
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