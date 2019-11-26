Слухи о гибели Большого красного пятна Юпитера сильно преувеличены

МОСКВА, 26 ноя — РИА Новости. Ученые доказали, что кажущееся уменьшение Большого красного пятна Юпитера является оптической иллюзией, связанной с движением облаков. Результаты исследования Ученые доказали, что кажущееся уменьшение Большого красного пятна Юпитера является оптической иллюзией, связанной с движением облаков. Результаты исследования опубликованы в виде тезисов к докладу на 72-м ежегодном собрании Американского физического общества (APS).

Большое красное пятно — самый примечательный объект на Юпитере. Это огромный антициклон, постоянно вращающийся в верхних слоях атмосферы планеты. С тех пор, как пятно было открыт в 1665 году, периодически наблюдается небольшое изменение его размеров, иногда пятно меняет цвет и перемещается, но в целом сохраняется на протяжении вот уже более трехсот лет.

В последние годы астрономы заметили, что облака начали затягивать Большое красное пятно, а весной 2019 года несколько раз отмечалось, как от него отрывались крупные "хлопья", представляющие собой крупные облака и вихри площадью в десятки тысяч квадратных километров, которые удалялись от пятна и исчезали в атмосфере планеты. Существование отделяющихся от пятна "хлопьев" подтвердил в конце лета зонд Juno, в очередной раз сблизившийся с Юпитером и получивший новые фотографии. Это породило предположения, что пятно скоро может исчезнуть.

Американские ученые во главе с Филипом Маркусом (Philip Marcus) из Калифорнийского университета в Беркли, изучившие явление, делают вывод о том, что отслаивание "хлопьев" от Большого красного пятна не означает его гибели.

© Chris Go Серия изображений, на которых запечатлено повторяющееся "отслаивание" облаков от Большого красного пятна весной 2019 года © Chris Go Серия изображений, на которых запечатлено повторяющееся "отслаивание" облаков от Большого красного пятна весной 2019 года

"У нас нет никаких доказательств того, что сам ураган изменился в размерах или потерял в силе. Сообщения о его смерти сильно преувеличены, — приводятся в пресс-релизе APS слова Маркуса. — Это является вполне естественным состоянием вихря с облачным покровом, а не признаком его исчезновения".

По мнению ученого, наблюдаемые изменения конфигурации атмосферного антициклона связаны с тем, что в него врезались более мелкие вихревые образования, создавая точки застоя, в которых скорость потока сначала резко падала, а затем возрастала. Это и приводило к формированию замеченных астрономами "хлопьев", отрывающихся от Большого красного пятна.

Маркус и его коллеги считают, что наблюдаемое отделение "хлопьев" — своеобразный процесс обновления его облачного покрова. Создав детальную компьютерную модель гигантского урагана, ученые обратили внимание на одну его отличительную особенность.

У Большого красного пятна есть две внутренние границы, и если расстояние между этими линиями становится большим: визуально кажется, что Большое пятно сливается с соседними ураганами и растет. В другом случае, рядом с пятном возникают другие ураганы и наблюдатели начинают полагать, что Большое пятно разваливается на части. В реальности его размеры фактически не меняются.

Сохраняется и основная функция пятна — это гигантская воронка, по которой тепло из недр планеты перекачивается в атмосферу.

"Вторичная циркуляция, вызванная нагревом и охлаждением над верхушкой вихря и под ним, позволяет Большому красному пятну существовать на протяжении веков и помогает противостоять турбулентности, изменениям вязкости и теплопотерям" — говорит Маркус.