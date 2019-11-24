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РИА Новости

В ДРК после крушения небольшого самолета нашли тела шести погибших

13:12 24.11.2019
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© Fotolia / sasЛегкомоторный самолет
Легкомоторный самолет
© Fotolia / sas
Легкомоторный самолет. Архивное фото
МОСКВА, 24 ноя - РИА Новости. После крушения небольшого самолета частной компании Busy Bee на востоке Демократической Республики Конго обнаружены тела по меньшей мере шести человек, сообщает агентство Франс Пресс со ссылкой на мэра города Гома.
При этом, по данным представителя аэропорта, могли погибнуть все находившиеся на борту люди.
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Ранее портал Actualite сообщал, что самолет частной компании Busy Bee разбился в жилом квартале города Гома, на месте были обнаружены пострадавшие.
По последним данным, которые приводит агентство, на борту самолета типа Dornier-228 находились 17 пассажиров и два члена экипажа.
"Только что были извлечены шесть тел. Команды спасателей продолжают поиски", - заявил мэр Гомы Тимоте Мюисса. При этом представитель аэропорта Гомы Ришар Манголопа сообщил агентству, что в результате крушения выживших нет.
В свою очередь, портал Actualite передает, что уже обнаружены 17 тел погибших, из-под обломков также эвакуированы пострадавшие. Точные данные пока неизвестны. Однако уточняется, что самолет упал через три минуты после взлета. Пожар на месте крушения удалось локализовать.
Конголезская компания Busy Bee организует регулярные и чартерные рейсы, а также проводит медицинские эвакуации на востоке ДРК.
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