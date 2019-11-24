Якутские депутаты обсудили реализацию Стратегии развития-2032

ЯКУТСК, 24 ноя - РИА Новости. по итогам 2019 года в целом достигнет целевых индикаторов стратегии развития республики: ВРП к уровню 2017 года в сопоставимых ценах увеличится на 10% при плане 5,8%, индекс промпроизводства составит 107,3% при плане 105,5%, а ожидаемая продолжительность жизни достигнет 72,72 года при плане 72 года, сообщает пресс-служба Госсобрания (Ил Тумэн) республики со ссылкой на отчет председателя правительства Якутии Якутия по итогам 2019 года в целом достигнет целевых индикаторов стратегии развития республики: ВРП к уровню 2017 года в сопоставимых ценах увеличится на 10% при плане 5,8%, индекс промпроизводства составит 107,3% при плане 105,5%, а ожидаемая продолжительность жизни достигнет 72,72 года при плане 72 года, сообщает пресс-служба Госсобрания (Ил Тумэн) республики со ссылкой на отчет председателя правительства Якутии Владимира Солодова перед депутатами.

Глава кабмина Якутии впервые выступил перед депутатами с предварительным отчетом о ходе реализации Стратегии социально-экономического развития Якутии до 2032 года с целевым видением до 2050 года. Стратегия-2032 была законодательно утверждена Ил Тумэном в декабре 2018 года. Она определяет 7 целевых показателей социально-экономического развития, среди которых индекс развития человеческого капитала, темпы роста ВРП, индекс производительности труда в базовых несырьевых отраслях, рост объема инвестиций в основной капитал, ожидаемая продолжительность жизни, уровень бедности и уровень доверия к власти.

По словам Солодова, которые приводит пресс-служба, индекс физического объема ВРП Якутии за январь-октябрь 2019 года составил 105,8%. Значительный вклад в экономический рост внесли промышленные предприятия. Так, индекс промпроизводства за 10 месяцев составил 111,9% за счет роста добычи нефти (117,8% к январю-октябрю 2018 года), угля (102,4%), природного газа (107,8%), газового конденсата (112%), золота (123,8%).

Солодов отметил, что по итогам прошлого года впервые в истории республики нефтегазовый комплекс превысил вклад алмазного комплекса по объему добавленной стоимости в ВРП. "Вклад нефтегазового комплекса в ВРП составил 20,3%, алмазодобывающего комплекса – 15,8%. В то же время, налоговый вклад за прошлый год нефтегазовой отрасли – 15,6%, алмазников – 34,6%. И мы здесь видим одно из серьезных направлений для развития", - приводятся в сообщении его слова.

Глава кабинета министров подчеркнул, что по итогам Национального рейтинга состояния инвестиционного климата за 2018 год Республика Саха (Якутия) улучшила позиции на 30 пунктов, переместившись с 52 на 22 место.

Он отметил, что на реализацию нацпроектов республика планирует в 2019-2024 годах направить 142 миллиарда рублей. В Ил Тумэне напомнили, что первый этап реализации стратегии до 2024 года непосредственно связан с реализацией указа президента РФ, который определил национальные цели развития до 2024 года. Во исполнение указа разработаны 12 национальных проектов, из которых Якутия в 2019 году участвует в 10, в составе которых реализуется 52 региональных проекта, а также Комплексный план модернизации магистральной инфраструктуры до 2024 года.

Солодов также сообщил депутатам, что объем поступлений в доходную часть бюджета от предприятий нефтедобычи, которые имеют налоговые льготы, превысил объем льгот на 5,9 миллиарда рублей. При этом, добавил он, "анализируя налоговые льготы, мы видим дисбаланс при реализации региональных инвестиционных проектов (РИП), особенно в сырьевых секторах, сфере золотодобычи".

В этой связи республиканский кабмин планирует инициировать законодательную инициативу федерального уровня по увеличению инвестиционного порога с 50 миллионов рублей до 500 миллионов рублей. "И в этом мы просим поддержку Госсобрания . Это позволит предотвратить серьезное недополучение доходов. Сейчас республика не имеет возможности отказать в получении статуса, который дается автоматически любому предприятию, заявившему инвестиции в размере не менее 50 миллионов рублей", - приводятся в сообщении слова Солодова.

В свою очередь, народный депутат Якутии Елена Голомарева в своем выступлении напомнила ряд значимых событий 2019 года, произошедших с начала реализации Стратегии-2032: включение 13 улусов Якутии в состав Арктической зоны России, решения о строительстве республиканского онкодиспансера и кардиососудистого центра, введение 2%-ной ипотеки, освобождение жителей арктических улусов Якутии от ряда налогов, поддержку на федеральном уровне проекта по строительству моста через реку Лену, начало пассажирских перевозок по железной дороге от станции Нижний Бестях. "Это говорит о том, что Стратегия-2032 заработала в полной мере", - сказала парламентарий.

В ходе обсуждения отчета парламентарии подняли, в частности, проблемы увеличения доходов от предприятий с долей республики в уставном капитале, поддержки не имеющих собственного жилья граждан, дорожного строительства и развития малой авиации, реализации проекта "Местные кадры – в промышленность".