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РИА Новости

Правительству Боливии дали 120 дней на подготовку новых выборов

05:46 24.11.2019
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© AFP 2019 / AIZAR RALDESСторонники бывшего президента Боливии Эво Моралеса перекрывают дорогу возле топливного завода Сенката в Эль-Альто. 20 ноября 2019
Сторонники бывшего президента Боливии Эво Моралеса перекрывают дорогу возле топливного завода Сенката в Эль-Альто. 20 ноября 2019
© AFP 2019 / AIZAR RALDES
МЕХИКО, 24 ноя - РИА Новости. Палата депутатов Боливии единогласно приняла дополнения к законопроекту о проведении всеобщих выборов, устанавливающие для их проведения срок в 120 дней после выборов руководителей Высшего избирательного суда.
"Палата депутатов приняла закон "об исключительном переходном режиме для проведения всеобщих выборов" после проработки и утверждения общих положений и деталей проекта", - говорится в сообщении палаты в Twitter.
Таким образом, максимальный срок для проведения новых президентских выборов в Боливии составит после подписания документа президентом Жанин Аньес 140 дней - дополнительные 20 дней отвели депутаты на выборы верховной коллегии Высшего избирательного суда. Если президент подпишет документ уже завтра, то выборы должны будут пройти не позднее 12 апреля.
В разъяснении к законопроекту, опубликованном сенатом Боливии, говорится, что он запрещает выставлять свои кандидатуры на выборах лицам, ранее занимавшим эту должность два срока подряд. Таким образом, становится юридически невозможным участие в предстоящих выборах экс-президента страны Эво Моралеса.
Закон признаёт незаконными всеобщие выборы, состоявшиеся 20 октября 2019 года, и их результаты, а также определяет сроки избрания нового руководства Высшего избирательного суда (исполняет функции ЦИК).
Экс-президент Боливии Эво Моралес с минимальным отрывом выиграл президентские выборы 20 октября, но оппозиция во главе с Карлосом Месой заявила о массовых нарушениях. Сначала Моралес объявил новые выборы, но потом под давлением военных ушел с поста и покинул страну. Вслед за ним ушло в отставку все высшее руководство страны, власть перешла оппозиционному вице-спикеру сената Жанин Аньес. Сторонники Моралеса оспаривают передачу полномочий Аньес и требуют ее отставки, в стране продолжаются протесты.
Сторонники бывшего президента Эво Моралеса в Эль-Альто, Боливия
Вчера, 02:54
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