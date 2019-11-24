Правительству Боливии дали 120 дней на подготовку новых выборов

МЕХИКО, 24 ноя - РИА Новости. Палата депутатов Палата депутатов Боливии единогласно приняла дополнения к законопроекту о проведении всеобщих выборов, устанавливающие для их проведения срок в 120 дней после выборов руководителей Высшего избирательного суда.

"Палата депутатов приняла закон "об исключительном переходном режиме для проведения всеобщих выборов" после проработки и утверждения общих положений и деталей проекта", - говорится в сообщении палаты в Twitter.

Таким образом, максимальный срок для проведения новых президентских выборов в Боливии составит после подписания документа президентом Жанин Аньес 140 дней - дополнительные 20 дней отвели депутаты на выборы верховной коллегии Высшего избирательного суда. Если президент подпишет документ уже завтра, то выборы должны будут пройти не позднее 12 апреля.

В разъяснении к законопроекту, опубликованном сенатом Боливии, говорится, что он запрещает выставлять свои кандидатуры на выборах лицам, ранее занимавшим эту должность два срока подряд. Таким образом, становится юридически невозможным участие в предстоящих выборах экс-президента страны Эво Моралеса.

Закон признаёт незаконными всеобщие выборы, состоявшиеся 20 октября 2019 года, и их результаты, а также определяет сроки избрания нового руководства Высшего избирательного суда (исполняет функции ЦИК).